Seit zwölf Jahren fehlt jede Spur von Flug MH370. Auch modernste Technik bringt bisher keine Antworten. Aber die Spezialfirma Ocean Infinity will nicht aufgeben.
Kuala Lumpur - Zwölf Jahre nach dem Verschwinden des Fluges MH370 der Malaysia Airlines ist eine neue Suche nach dem Wrack ohne Ergebnis beendet worden. Das auf Tiefsee-Erkundungen spezialisierte Unternehmen Ocean Infinity habe das Suchgebiet im Indischen Ozean verlassen, ohne neue Hinweise auf das Wrack des Flugzeugs zu finden, teilte Firmenchef Oliver Plunkett mit. Für die Familien der 239 Opfer gibt es damit weiterhin keine Antworten auf ihre vielen Fragen.