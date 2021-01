Verschobener Impfstart In Landkreisen macht sich Frust breit

Für den Schulalltag im neuen Lockdown werden erste Details sichtbar

Die Enttäuschung über den verschobenen Impfstart ist auch im Schwarzwald-Baar-Kreis groß. Landrat Sven Hinterseh (CDU) betonte auf Nachfrage: "Wir wären natürlich gerne am 15. Januar an den Start gegangen und haben alles dafür Nötige getan." Er könne die Begründung des Landes, dass die Lieferung in dieser Woche gleich verimpft werden soll, statt bis kommenden Freitag aufbewahrt zu werden, zwar verstehen. "Das schließt eine gleichzeitige Enttäuschung meiner Meinung nach aber nicht aus", sagte der Landrat. Er verfolge dennoch weiterhin das Ziel, dass wenigstens ein mobiles Impf-Team ab dem 15. Januar in die ersten Pflegeheime gehen wird und loslegen kann. "Wir wollen nicht noch weitere Tage verlieren", machte Hinterseh deutlich.

Im Markgräfler Land ist die Laune nach der Verschiebung nicht besser: "Den verzögerten Start der Kreisimpfzentren bedaure ich, da die Erwartungen der Menschen hoch sind. Angesichts des nicht hinreichend zur Verfügung stehenden Impfstoffs ist die Entscheidung des Landes jedoch nachvollziehbar und sinnvoll. Ich hoffe sehr, dass wir ab dem 22. Januar zunehmend eine große Anzahl von Impfungen vornehmen können", sagte die Lörracher Landrätin Marion Dammann (parteilos).

Calws Landrat Helmut Riegger (CDU) ist "bitter enttäuscht" von der Verschiebung. Dass man einen Impfstoff, der hierzulande entwickelt wird, nicht zeitnah nach Baden-Württemberg bekommt, ärgere ihn, bekannte er im Rahmen einer Pressekonferenz im Kreisimpfzentrum Calw. Dieses, eingerichtet im Dekra-Hotel Sonnenbühl in Altensteig-Wart, wäre so gut wie startklar, machten die anwesenden Vertreter des Landratsamts deutlich.

Die vorbereitenden Arbeiten zum Start des Impfzentrums in Rottweil liegen voll im Zeitplan – der Kreis bedauert die Verzögerung, von der man am Vormittag erfahren habe. Zumindest gehe man davon aus, dass die Impfaktionen in den Pflegeheimen durch die mobilen Teams der Zentralen Impfzentren wie geplant weitergehen.

An freiwilligen Helfern für die Kampagne mangelt es dem Land dagegen nicht: Mehr als 10.000 Menschen haben sich im Südwesten für den Einsatz an Impfzentren gemeldet. Die Resonanz sei überwältigend und zeige die große Hilfsbereitschaft in der aktuellen Situation, sagte Regierungspräsidentin Sylvia Felder in Karlsruhe.

Während vielerorts in den Impfzentren noch Frust und Ratlosigkeit herrschen, werden für den Schulalltag im neuen Lockdown erste Details sichtbar. Fest steht: Die Flexibilität der Schulrektoren und Lehrkräfte ist wieder einmal gefragt – die der Schüler und Eltern ebenso. Alle Kitas im Land bleiben Montag noch zu, alle Schulen ebenfalls – aber dort beginnt dann wieder der Fernunterricht. Und daran teilzunehmen ist Pflicht. Wie der genau auszusehen hat – mit Kontaktaufnahme zu Schülern, Aufgabenübermittlung sowie Feedback – dafür liegt den Schulen seit Juli eine Handreichung vor. Kommende Woche schon könnten die Karten neu gemischt werden: Wenn die Infektionszahlen sinken, könnten Kitas und Grundschulen ab 18. Januar wieder öffnen.

Die Notbetreuung übernehmen Lehrkräfte oder andere Betreuer

Für die Abschlussklassen – das sind an Gymnasien die Klassen 11 und 12 (G8) beziehungsweise 12 und 13 (G9), an Realschulen die Klassen 10, an Hauptschulen die Klassen 9 und an Gemeinschaftschulen entweder Klasse 9 oder 10 – kann von Montag an Präsenzunterricht ergänzend zum Fernunterricht angeboten werden, falls das für die Prüfungen wichtig ist. Klargestellt wurde, dass in den Kursstufen vom 11. bis 15. Januar keine Klausuren geschrieben werden dürfen. "Nach Möglichkeit", hieß es beim Kultusministerium, sollten Abschlussklassen vom 18. Januar an wieder Präsenzunterricht erhalten.

Ab Klassenstufe 5 wird es vermutlich bis Ende Januar beim Fernunterricht bleiben, eventuell ist Wechselunterricht mit digitalen und präsenten Phasen möglich. Aber haben alle Schüler einen Laptop? Eine Sprecherin des Ministeriums sagte, dass den Schulträgern 130 Millionen Euro für die digitale Ausstattung überwiesen worden sind. "Sie haben damit Geräte angeschafft, 97,5 Prozent der Mittel waren laut Angaben vom Dezember bereits verausgabt."

Und wie schaut es eigentlich mit der Notbetreuung in Kitas und für die Klassen 1 bis 7 aus? Listen mit systemrelevanten Berufen wie im Frühjahr gibt es in Baden-Württemberg nicht mehr. Jetzt gilt ein Anspruch auf Notbetreuung, wenn beide Elternteile oder Alleinerziehende studieren oder von ihrem Arbeitgeber im Job als "unabkömmlich" gelten. Das bezieht sich auf Arbeit im Homeoffice sowie am regulären Arbeitsplatz. Dem Vernehmen nach sollen aber einige Arbeitgeber recht freizügig ihre Mitarbeiter "unabkömmlich" schreiben.

Die Notbetreuung an Schulen übernehmen Lehrkräfte oder andere Betreuer. Bei Kitas sind die jeweiligen Träger zuständig. Eltern, die eine Notbetreuung "zwingend" brauchen, sollen sich bei der Schule oder Kita melden.