Verschmutzung in Schopfheim: Achtlosigkeit wird teuer

Die Stadt Schopfheim will Müllfrevler zur Kasse bitten.
Umweltsünder sollen blechen: Die SPD-Fraktion konnte mit ihrem Antrag für einen städtischen Bußgeldkatalog eine deutliche Mehrheit des Gemeinderats überzeugen. Mit ihrem Vorstoß bezwecken die Genossen eine „klare Festsetzung von Regelsätzen“ bei typischen Verstößen wie Ablagerung von Hausmüll an öffentlichen Orten, illegaler Entsorgung von Sperrmüll, Elektrogeräten, Bauschutt, Müllablagerungen im Umfeld von Altkleider-, Glas- und Wertstoffsammelstellen sowie Verunreinigungen durch Zigarettenkippen, Hundekot und Einwegverpackungen.