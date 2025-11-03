Den Vorwurf, Mehrkosten für die Chrysanthema verschleiert zu haben, hat Markus Ibert am Montag vehement von sich gewiesen. Er betonte: Die Lahrer Stadträte stärkten ihm den Rücken.
Wieder einmal stand der spannendste Teil einer Sitzung des Haupt- und Personalausschusses gar nicht auf der Tagesordnung: OB Markus Ibert ergriff die Chance und äußerte sich öffentlich zu dem Vorwurf, die Stadtverwaltung hätte zusätzlich benötigte Ausgaben für die Lahrer Blumenschau (gedeckeltes Budget: 390 000 Euro) vorsätzlich vertuscht. Dabei ging er auf die Berichterstattung unserer Redaktion von vergangenem Donnerstag ein.