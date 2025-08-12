Verschlechterung der Finanzlage: Schwarzwald-Baar-Kreis verfehlt sein Sparziel

Trotz einer am 1. April verfügten Stellenbesetzungssperre sieht der Leiter der Kämmerei im Landratsamt VS eine immer größere Finanzlücke auf seine Behörde zukommen.
Dezernatsleiter Boris Schmid sprach im Kreistag von einer dramatischen Verschlechterung der Finanzsituation im laufenden Jahr: Bei den laufenden Ausgaben (ohne Investitionen) wird sich der Verlust wohl um 6,4 Millionen Euro auf 18,3 Millionen Euro verschlechtern, die Liquidität reduziert sich um 6,4 Millionen auf ein Zahlungsmitteldefizit von 14,9 Millionen Euro.