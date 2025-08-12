Verschlechterung der Finanzlage: Schwarzwald-Baar-Kreis verfehlt sein Sparziel

Trotz einer am 1. April verfügten Stellenbesetzungssperre sieht der Leiter der Kämmerei im Landratsamt VS eine immer größere Finanzlücke auf seine Behörde zukommen.

Dezernatsleiter Boris Schmid sprach im Kreistag von einer dramatischen Verschlechterung der Finanzsituation im laufenden Jahr: Bei den laufenden Ausgaben (ohne Investitionen) wird sich der Verlust wohl um 6,4 Millionen Euro auf 18,3 Millionen Euro verschlechtern, die Liquidität reduziert sich um 6,4 Millionen auf ein Zahlungsmitteldefizit von 14,9 Millionen Euro.

Und das, obwohl sich die Kreisverwaltung ein Sparprogramm auferlegt hat. „Wir sind sehr weit weg von der Regeltilgung und davon, etwas für Investitionen zu erwirtschaften“, bilanzierte der Finanzchef des Landkreises bei einer Zwischenbilanz zur Jahresmitte 2025.

Nicht alle selbst auferlegten Sparziele können eingehalten werden, so hatte der Kreistag bei den Haushaltsberatungen die ursprünglich geplanten Personalausgaben von 81,7 auf 76,5 Millionen Euro reduziert, weshalb auch seit 1. April eine sechsmonatige Stellenbesetzungssperre gilt. Dadurch konnten zwar schon Einsparungen von 600 000 Euro vorgenommen werden, andererseits belasten die neuen Tariferhöhungen die Kreiskasse um 150 000 Euro pro Monat zusätzlich.

Weil die Personalkosten aber in vielen Bereichen steigen, wird das Sparziel bis zum Jahresende aber wahrscheinlich um 3,2 Millionen Euro verfehlt werden. So benötigt das Jugendamt wegen des gestiegenen Betreuungsaufwandes 300 000 Euro mehr für Tagespflegestellen.

Alles in allem benötigt das Kreisjugendamt, das mittlerweile auch für Villingen-Schwenningen zuständig ist, bei der Jugendhilfe (Heimerziehung, Tagespflege) in diesem Jahr 4,2 Millionen Euro mehr als bisher geplant. Die Mehrkosten alleine bei der Heimerziehung betreffen mit 700 000 Euro das betreute Jugendwohnen, mit 600 000 Euro die Erziehung in Tagesgruppen, mit 1,8 Millionen die Heimerziehung in Wohngruppen und mit 600 000 Euro die Unterbringung in klassischen Heimen.

Höherer Finanzbedarf auch in anderen Ämtern

Auch andere Ämter melden für dieses Jahr einen höheren Finanzbedarf, so liegen die Krankheitskosten der Ukraineflüchtlinge um 800 000 Euro höher als geplant, während die Bauunterhaltungskosten für die kreiseigenen Gebäude um 1,6 Millionen Euro höher liegen als vorkalkuliert und das Sozialamt benötigt 1,7 Millionen Euro mehr für die „Hilfe zur Pflege“ – also Leistungen für Pflegebedürftige, die aus eigenen Mitteln das Pflegeheim nicht gänzlich bezahlen können.

Auch der Glasfaserkabelausbau verschlingt 2,1 Millionen Euro mehr als geplant, die Hochbaumaßnahmen des Kreises werden um rund 5,6 Millionen Euro teurer als geplant, der Straßenbau um 100 000 Euro. Bei den Hochbaumaßnahmen sind es insbesondere die Gewerbeschule Donaueschingen (Brandschutz Gebäude B/Erweiterungsbau) mit drei Millionen Euro Mehrkosten, die Sporthalle der Gewerbeschule Donaueschingen mit 0,8 Millionen Mehrkosten, die Alleensporthalle Schwenningen mit 0,6 Millionen Euro Mehrkosten und die Trafostation am Landratsamt mit einer halben Million Mehrkosten.

Bußgeldeinnahmen sinken

Zu allem Übel kommen auch noch Wenigereinnahmen hinzu, so liegen die Bußgeldeinnahmen in diesem Jahr wahrscheinlich um 700 000 Euro unter dem geplanten Betrag. Zum Glück fließen zum Ausgleich einige Geldquellen stärker als geplant: so kann die Kreiskämmerei 1,6 Millionen mehr Erstattung aus dem Bundesteilhabegesetz verbuchen, die Grunderwerbssteuereinnahmen liegen um 1,2 Millionen Euro höher als geplant und die Schlüsselzuweisungen des Landes steigen um 0,8 Millionen Euro, weil pro Einwohner 875 statt 871 Euro überwiesen werden.

„Schmerzhafter Vorgeschmack“

Laut Dezernatsleiter Boris Schmid sind diese Zahlen ein „schmerzhafter Vorgeschmack auf die nächsten Jahre“. Bürgermeister Michael Schmitt (Brigachtal/CDU) stellte fest, dass die aus früheren Jahren angehäuften Rücklagen jetzt dem Kreis helfen. Als positiv wertete er, dass der Kreis 2024 auf eine Kreditaufnahme verzichten konnte, dennoch müssten die Ausgaben kritisch überprüft werden.

Freie-Wähler-Fraktionssprecher Walter Klumpp (Tuningen) sagte, eine Haushaltsbegleitkommission sei zwar eingerichtet, man dürfe von ihr aber keine Wunder erwarten. „Der Kreis hat viele Aufgaben, die uns von Bund und Land vorgeschrieben ist“, man werde die freiwilligen Ausgaben diskutieren und eventuell streichen müssen. Vera Buddeberg (AfD, Bad Dürrheim) warf der Verwaltung vor, die Personalausgaben falsch eingeschätzt zu haben.