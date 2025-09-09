Verschimmeltes Essen in der Klinik: Beschwerdemanagement statt Öffentlichkeit nutzen

Kritik an der Art der Kritik üben unsere Leser Kerstin und Hardy Dinger aus Frittlingen mit Blick auf den Ekelvorfall im Oberndorfer Krankenhaus.
Sehr geehrter „Oberndorfer“, die Schilderungen Ihrer Erlebnisse im Oberndorfer Krankenhaus hinterlässt bei uns lediglich unverständliches Kopfschütteln. Zweifellos entsprach die Garnitur Ihres Vespers nicht der Qualität, die sie zu Recht erwartet haben. Ist dies ein Grund, in der Art eines verdeckten Restaurant-Kritikers einen Schnappschuss der Lokalpresse zuzuspielen?