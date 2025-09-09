Verschimmeltes Essen in der Klinik: Beschwerdemanagement statt Öffentlichkeit nutzen

Kritik an der Art der Kritik üben unsere Leser Kerstin und Hardy Dinger aus Frittlingen mit Blick auf den Ekelvorfall im Oberndorfer Krankenhaus.

Sehr geehrter „Oberndorfer“, die Schilderungen Ihrer Erlebnisse im Oberndorfer Krankenhaus hinterlässt bei uns lediglich unverständliches Kopfschütteln. Zweifellos entsprach die Garnitur Ihres Vespers nicht der Qualität, die sie zu Recht erwartet haben. Ist dies ein Grund, in der Art eines verdeckten Restaurant-Kritikers einen Schnappschuss der Lokalpresse zuzuspielen?

Auch können wir Ihr Verhalten nicht nachvollziehen, aus diesem Grund nach der Schwester zu klingeln: Die Geschäftsführerin hat auf das bekannte Beschwerdemanagement verwiesen. Warum Sie es unterließen, diesen Weg zu gehen, kann der Leser vermuten.

Sehr bedauerlich, dass das Haus durch diese Vorgehensweise in ein schlechtes Licht gestellt wird. Wir sollten froh und dankbar sein, dass es solch eine Einrichtung vor Ort noch gibt, in der sich Menschen aufopferungsvoll nach Kräften um Bedürftige kümmern. Und zwar auf allen Stationen.

Ein Krankenhaus dient zur Wiederherstellung der Gesundheit der Patienten und zu deren Lebenserhaltung. Wir hoffen, dass auch Sie wieder genesen sind und Ihnen das Krankenhaus gute Dienste geleistet hat.