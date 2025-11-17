Verschiedene Zeremonien: So gedachte Lahr den Toten am Volkstrauertag

OB Ibert, Lahrer Gemeinderäte und Landtagsabgeordnete Sandra Boser haben am Volkstrauertag Kränze am Bergfriedhof und am Friedrich-Ebert-Platz abgelegt.
Schüler der Oberstufe der drei Lahrer Gymnasien und der Freien Evangelischen Schule haben im Pflugsaal mit „Ist Nie Wieder jetzt?“ kurze Szenen über die Erinnerung an Opfer von Kriegen dargestellt. In der ersten Szene lasen die Schüler abwechselnd Texte vor, die Eindrücke aus Kriegen seit dem Jahr 1914 bis zur Gegenwart wiedergegeben haben. Feldpostbriefe berichteten über Grauen, ein „Gemetzefeld“, mit vielen Toten und eine zunehmende Gleichgültigkeit gegenüber der Grausamkeit eines jeden Krieges.