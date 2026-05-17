Verschiedene Stationen geplant: Fischerbacher Gemeinderat möchte den Kinzigtalsteig attraktiver machen

Entlang des 150 Kilometer langen Wegs sollen Erlebnisstationen entstehen. Der Fischerbacher Rat zeigte sich aufgeschlossen, äußerte aber auch Bedenken.
Über Erlebnisinszenierungen auf dem neuen Kinzigtalsteig wurde im Gemeinderat informiert. Der Steig hat eine Länge von 150 Kilometern und führt durch 13 Mitgliedsgemeinden, darunter auch Fischerbach. Konkret verläuft eine Etappe von Wolfach her, es geht dann weiter nach Welschensteinach, so dass Fischerbach Start- und Zielpunkt ist, was der örtlichen Gastronomie sowie Beherbergungsbetrieben zugutekommen soll.