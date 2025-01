Verschiedene Interessen: Kneipenlärm in Schramberg raubt Anwohnern Schlaf

Fasnet in Aichhalden Teufelsnacht lockt Zünfte aus nah und fern an

Ein Highlight der Fasnet in Aichhalden steht bereits vor der Tür: Die Teufelsnacht der Erzknabberteufel findet am Samstag, 11. Januar, zum 33. Mal statt. Dutzende Zünfte aus nah und fern beteiligen sich wieder an Umzug und Teufelsball.