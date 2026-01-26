Verschenkbörse in Haiterbach: Gebrauchtes soll neuen Besitzer finden

Im Rahmen seines Projekts „Haiterbach – do it“ veranstaltet das Mehrgenerationenhaus in Haiterbach am Samstag, 28. Februar, eine Verschenkbörse für Gebrauchtwaren.
„Gebrauchtes wechselt kostenfrei in neue Hände“ – so erklärt der Flyer zur Verschenkbörse des Mehrgenerationenhauses am Samstag, 28. Februar, 10 bis 13 Uhr in der Zehntscheuer das Prinzip mit einem Satz. Gut erhaltene Gegenstände sollen so die Chance haben, bei einem neuen Besitzer weiter im Gebrauch zu bleiben, statt entsorgt zu werden.