Verschärfung der Maskenpflicht Bedürftige können sich guten Schutz nicht leisten

Oberndorf - In einer Sache sind sich die Verantwortlichen der Verbände alle einig: Die neue Maskenpflicht halten sie angesichts des anhaltenden Infektionsgeschehens für sinnvoll. So blickt etwa Hans-Josef Hotz, Vorsitzender des Sozialverbands VdK Baden-Württemberg, sorgenvoll auf die Gefahren des mutierten Coronavirus. "Das Infektionsgeschehen ist in Baden-Württemberg nach wie vor sehr ernst", schätzt er die Lage im Südwesten mit bisher 6323 (Stand 19. Januar) gemeldeten Corona-Todesfällen ein. Der VdK sehe deshalb keinen anderen Weg als erhöhte Schutzmaßnahmen. Obgleich der Vorsitzende die Verschärfung begrüßt, gibt er aber auch zu bedenken, dass gerade der Kauf der "wesentlich teureren FFP2-Masken, die zudem Einwegmasken sind" für viele Menschen nicht zumutbar sei.

Hartz IV-Sätze nicht an Corona-Situation angepasst