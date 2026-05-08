Versammlung und Gegendemo: Gericht begründet Zurückweisung der Klage des Lörracher Stadtrats Birger Bär

Ende März hatte das Verwaltungsgericht eine Klage des Stadtrats Birger Bär abgewiesen. Nun erläutert das Gericht sein Urteil.
Ende März hatte das Gericht die Klage des Stadtrats Birger Bär (Bürger für Lörrach) abgewiesen. Bär hatte wegen aus seiner Sicht unzureichenden Polizeischutzes vor dem Lärm von Gegendemonstranten bei seiner Versammlung anlässlich des „Tags der Demokratie“ im September 2025 gegen das Land geklagt. Demonstranten hatten mit Sprechchören und Instrumenten die Redebeiträge so gestört, dass eine sinnvolle Durchführung der Versammlung laut Bär nicht mehr möglich sei.