Sitzungsleiter Marius Lungoiu eröffnete das Treffen im Sportheim Vor Kuhbach. Lungoiu schilderte die Situation des Vereins aus Sicht des Vorstands, der vor dem großen Vereinsjubiläum im Juni 2026 bewusst sparsam wirtschaftete. Der Vereinsvorstand veranlasste lediglich die Wartung der Geräte und leitete die Neuanschaffung zweier Fußballtore in die Wege.

Sportvorstand Mathias Stehle berichtete über die aktiven Fußballer. Nach der souveränen Meisterschaft der „Zweiten“ 2022/2023, folgte 2023/2024 ein ernüchternder Platz neun. In der abgelaufenen Saison 2024/2025 wurde man Vizemeister.

Diese positiven Zahlen „kaschierten etwas“ die mangelnde Disziplin auf und neben dem Platz und das Verletzungspech, das die „Zweite“ über die Saison hinweg begleitet hatte.

Ein großer Dank ging in der Jahreshauptversammlung an Sebastian Werth und Lukas Wichmann, die ihre Ämter niederlegten. Die Nachfolgersuche gestaltet sich schwierig, doch hat man hier schon sehr gute Gespräche führen können.

Junge Spieler in erste Mannschaft integriert

Beim Rückblick der ersten Mannschaft war die Integration der Jugendspieler bereits in der Rückrunde 23/24 abgeschlossen. Hier hatte man Platz sechs erreicht. 2024/2025 sprang nach guter Hinrunde, Platz sechs, am Ende der Rückrunde nur noch Platz neun heraus. Wie bekannt, wird ein Trainerwechsel stattfinden. Dank erging an Sportvorstand Stehle. Zudem wurde Trainer Nino Eisensteck willkommen geheißen. Anschließend gab es einen Ausblick auf das Jahr 2026: Dann feiert die SpVgg ihr 100-jähriges Bestehen.

Ergebnisse aus dem Jugendbereich

Christian Daxkobler hielt einen Rückblick zur Jugendabteilung der SVS. Rund 100 Kinder und Jugendliche jagten 2024/25 dem Ball nach. Die Bambinis wurden von Nicole Esslinger, Marco Kimmig und Vadim Herrmann betreut. Hier stand bei insgesamt 20 Kindern der Spaß im Fokus.

In der F-Jugend waren es Jan Wagner und Andreas Schmieder, die im Turniermodus mit „Funino“ spielten. In der E-Jugend hat man unter der Leitung von Mario Uhlig und Stefan Faisst nahezu alle Spiele bei Turnieren gewonnen.

Die D- Jugend um Tim Daxkobler, Uwe Schwenk und Simon Duffner wurden auf dem Kleinfeld Meister der Rückrunde. In der C- Jugend startete man als SG Schiltach. Maurice Manegold, Luka Harter und Linus Mäntele begleiteten das Team bis ins Bezirkspokal-Halbfinale und erspielten sich in der Runde Platz drei mit 97:32 Toren und zwei Punkten Rückstand auf Platz zwei.

In der B-Jugend machten es viele Ausfälle schwer, eine gute Runde zu spielen. Die A-Jugend als SG Tennenbronn wurde auf Schiltacher Seite von Martin Esslinger und Jürgen Hahn betreut und erreichte den zweiten Platz.

An die 16 Trainer erging Dank. Zudem erhielten die Jugendspieler Felix Bühler, Thorin Wagner und Till Bleile eine Auszeichnung.

Achim Hoffmann nahm die Wahlen vor. Nico Adrion wird für zunächst zwei Jahre Vorstand Finanzen. Marcel Heizmann ist für den Sportausschuss gewählt worden.

Einstimmig bestätigt im Amt wurden Mathias Stehle als Sportvorstand, Beisitzer Marketing Daniel Brede, Beisitzer Festteam Timo Schmidt und Beisitzer Vereinswesen Heiko Schmidt.

Der ehemalige Vorstand Finanzen Alexander Schmieder (Mitte) verabschiedet von Sportvorstand Mathias Stehle (links) und Vorstand Kommunikation Marius Lungoiu (rechts). Foto: Spielvereinigung Schiltach

Zudem verabschiedete die SpVgg Jürgen Kirgus als AH-Leiter. Alexander Schmieder wurde als „SVS-Legende“ nach drei Jahrzehnten ehrenamtlichem Engagements aus dem Vorstand verabschiedet.