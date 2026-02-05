Versammlung RSV Hardt: Neues Turnierformat ging an den Start

Der RSV „Frisch Auf“ Hardt hielt seine Jahreshauptversammlung im Vereinslokal Zum Grünen Baum ab.
Vorstand Michael Flaig eröffnete die Mitgliederversammlung. In seinem Jahresbericht ließ Schriftführer Rolf Broghammer das Vereinsjahr nochmals Revue passieren und berichtete von den zahlreichen Aktivitäten. Traditionell begann das Vereinsjahr mit der Nachtwanderung Anfang Januar, die die Vereinsmitglieder bei eisigen Temperaturen ins Sportheim Mariazell führte und dort in geselligem Beisammensein endete.