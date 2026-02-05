Versammlung RSV Hardt: Neues Turnierformat ging an den Start

Der RSV „Frisch Auf“ Hardt hielt seine Jahreshauptversammlung im Vereinslokal Zum Grünen Baum ab.

Vorstand Michael Flaig eröffnete die Mitgliederversammlung. In seinem Jahresbericht ließ Schriftführer Rolf Broghammer das Vereinsjahr nochmals Revue passieren und berichtete von den zahlreichen Aktivitäten. Traditionell begann das Vereinsjahr mit der Nachtwanderung Anfang Januar, die die Vereinsmitglieder bei eisigen Temperaturen ins Sportheim Mariazell führte und dort in geselligem Beisammensein endete.

Um den Nachwuchs auch künftig zu sichern, wurde im vergangenen Jahr erneut die Kooperation mit der Grundschule fortgeführt.

Aktive Gruppen

Neben sieben Hardter Aktivenmannschaften und sechs Jugendmannschaften, die ihre Spieltage in der Arthur-Bantle-Halle austrugen, war auch die Mountainbike-Gruppe wieder sehr aktiv. Auch wenn das Wetter nicht an allen Montagen optimale Bedingungen bot, kamen dennoch zahlreiche Strecken- und Höhenkilometer zusammen, wie Fachwart für Breitensport Wolfgang Hilser in seinem Jahresbericht ausführte.

Im vergangenen Jahr fanden außerdem wieder beliebte Veranstaltungen des Vereins statt, darunter die Maihockete in Tischneck sowie die Beteiligung am Hardter Dorffest.

Im Oktober wurde erstmals ein neues Turnierformat ausgetragen: der internationale Franz-Laufer-Gedächtnispokal zu Ehren des verstorbenen Ehrenmitglieds. In fünf Spielklassen der Jugend und Elite wurden an zwei Tagen die jeweiligen Sieger ermittelt. Doch nicht nur der Radballsport stand im Mittelpunkt – auch an verschiedenen Dorfmeisterschaften anderer örtlicher Vereine sowie an unterstützenden Arbeitsdiensten beteiligten sich die Mitglieder engagiert.

Nach der Entlastung des Vorstands durch Klaus Fleig standen die Neuwahlen an. Vorstand Michael Flaig wurde in seinem Amt bestätigt und übernahm anschließend die weiteren Wahlen des Ausschusses. Eine Veränderung ergab sich im Bereich der Jugendleitung: Paul Hildbrand übergab sein Amt an Eric Meyle.

Der neue Ausschuss setzt sich wie folgt zusammen: erster Vorsitzender Michael Flaig, zweiter Vorsitzender Florian Müller, Schriftführer Rolf Broghammer, Kassier Mathias Haas, Fachwart Radball Pascal Bammert, Fachwart Breitensport Wolfgang Hilser, Jugendleiter Eric Meyle, Referent Öffentlichkeitsarbeit Max Görlich und Bannerführer Werner Rapp.

Zu Beisitzern wurden Kevin Wahlenmeier, Marvin Dufft und Mathias Müller gewählt.

Sportliche Auszeichnungen

Vereinsinterne Spielerehrungen erhielten Julian Müller und Leon Leicht für das Erreichen des Halbfinales bei den Deutschen Meisterschaften. Jule Gerlach und Ariane Fink belegten den zweiten Platz beim Bundespokal der Frauen. Außerdem wurden Pascal Bammert und Paul Hildbrand für den Aufstieg in die Verbandsliga ausgezeichnet.

Für besondere Verdienste um den Verein ernannte Vorstand Michael Flaig mehrere neue Ehrenmitglieder. Für ihre langjährige Tätigkeit im Ausschuss und ihre treuen Dienste wurden Marvin Dufft, Edgar King, Klaus Hug, Wolfgang Hilser, Christof Broghammer und Klaus Fleig mit der Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet.

Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft erhielten für 25 Jahre Thomas Haas, Sebastian Haas und Markus Flaig. Für 50 Jahre Vereinszugehörigkeit wurden Wolfgang Hilser, Thomas Mey und Klaus Fleig geehrt. Bereits seit 70 Jahren hält Ehrenvorstand Franz Fehrenbacher dem Radsportverein die Treue. Er ließ sich aus gesundheitlichen Gründen entschuldigen.