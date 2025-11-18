Versammlung in Welschensteinach: So stellt sich die Bachdatscherzunft für die kommende Fasent auf

Neben einem erfolgreichen Narrentreffen blickten die Welschensteinacher Bachdtscher auf die Mitgliederzahlen und die Vorstellung des kommenden Fasentmottos gerichtet.
Die Bachdatscherzunft hatte am Samstag zur Hauptversammlung im Vereinsheim des Kleintierzuchtvereins eingeladen. „Die Fasent 2025 wird in die Geschichte eingehen“, resümierte Narrenvater Dominik Himmelsbach. „Das nachgeholte Narrentreffen anlässlich unseres 44-jährigen Bestehens wurde nur durch euch zum Erfolg. Wir können stolz auf uns sein“, lobte er die Mitglieder. Der Umzug durch das Dorf stellte hierbei wegen der engen Straße die größte Herausforderung dar. Am Sonntag waren 3900 Hästräger aus 58 Gruppen und circa 2000 Zuschauer zu Gast. Auch das Bachdatscherfest war gut besucht.