1 Franziska Schauer aus Schonach überreicht zu Beginn der evangelischen Gemeindeversammlung in Schönwald Dekan Wolfgang Rüter-Ebel einen Umschlag mit 637 Unterschriften von Personen, die dringend den Erhalt der Schonacher Pfarrkirche fordern. Foto: Stefan Heimpel In den evangelischen Gemeinden der Raumschaft Triberg und dem oberen Bregtal geht die Furcht um, dass Kirchen aus Geldmangel geschlossen werden.







An den Gottesdienst für die Raumschaft Triberg und das Bregtal in der evangelischen Kirche Schönwald zum Fest Christi Himmelfahrt schloss sich eine Gemeindeversammlung an, in der Dekan Wolfgang Rüter-Ebel über aktuelle Planungen und Entwicklungen vor allem in der Neuordnung der Gemeinden informierte.