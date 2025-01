Versammlung in Oberwolfach: Darum war 2024 für die FBG Wolfach-Oberwolfach so erfolgreich

Darum war 2024 für die FBG Wolfach-Oberwolfach so erfolgreich

Versammlung in Oberwolfach

1 Der Vorstand (von links): Vorsitzender Roland Schillinger, Bernd Aberle, Hubert Mayer, Daniel Haas, Geschäftsführer Robert Müller, Martin Echle, Tobias Harter und Michael Stulz Foto: Buchta

Die FBG Wolfach-Oberwolfach vermarktete 2024 die größte Holzmenge seit ihrem Bestehen. Sie blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Geschäftsführer Robert Müller riet zur guten Ausgangslage: „Feuer frei für die Motorsägen!“









In seinem Grußwort der Gemeinde bezeichnete Martin Dieterle den Wald als einen wichtigen Wirtschaftsfaktor und die FBG mit ihrer Erfolgsgeschichte als eine wichtige Größe. In seinem Jahresbericht sprach der Vorsitzende Roland Schillinger von seiner Vertretung der Belange der Waldbesitzer. So sei auf Veranstaltungen mit dem Amt für Waldwirtschaft auf die Sicherheit und die entsprechenden Waldabsperrungen hingearbeitet worden.