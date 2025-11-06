Versammlung in Oberreichenbach: Tragfähige Entwicklungsstrategie entwickeln

Oberreichenbach lädt zur Vorstellung der Bürgerbefragung und zum Mitgestalten ein. Die Einwohnerversammlung „Oberreichenbach 2040 – Zukunftsideen“ ist am 11. November.
Wie soll sich Oberreichenbach in den kommenden Jahren entwickeln? Welche Themen sind für die Zukunft der Gemeinde besonders wichtig? Diese und viele weitere Fragen stehen im Mittelpunkt der Einwohnerversammlung „Oberreichenbach 2040 – Zukunftsideen“, zu der die Gemeinde am Dienstag, 11. November, ab 19 Uhr in die Sport- und Mehrzweckhalle Würzbach einlädt.