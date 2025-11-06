Versammlung in Oberreichenbach: Tragfähige Entwicklungsstrategie entwickeln

Oberreichenbach lädt zur Vorstellung der Bürgerbefragung und zum Mitgestalten ein. Die Einwohnerversammlung „Oberreichenbach 2040 – Zukunftsideen“ ist am 11. November.

Wie soll sich Oberreichenbach in den kommenden Jahren entwickeln? Welche Themen sind für die Zukunft der Gemeinde besonders wichtig? Diese und viele weitere Fragen stehen im Mittelpunkt der Einwohnerversammlung „Oberreichenbach 2040 – Zukunftsideen“, zu der die Gemeinde am Dienstag, 11. November, ab 19 Uhr in die Sport- und Mehrzweckhalle Würzbach einlädt.

Zentraler Bestandteil Im Rahmen des laufenden Zukunftsprozesses „Oberreichenbach 2040“ beschäftigen sich Gemeinderat und Gemeindeverwaltung mit der langfristigen Entwicklung der Gemeinde und ihrer Ortsteile.

Ein zentraler Bestandteil ist die Einbeziehung der Bürgerschaft: Im Sommer wurde eine große Bürgerbefragung umgesetzt, bei der alle Einwohner über 16 Jahren befragt wurden – mit einem Rücklauf von 37 Prozent.

„Diese erfreuliche Beteiligungsquote zeigt, wie groß das Interesse an der Zukunft unserer Gemeinde ist“, betont Bürgermeister Johannes Schaible. „Nun möchten wir die Ergebnisse vorstellen und mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam weiterdenken, wie sich Oberreichenbach in den nächsten Jahren entwickeln soll.“

Verschiedene Stationen Bei der Einwohnerversammlung werden zunächst die Ergebnisse der Bürgerbefragung präsentiert und der weitere Prozess zum Gemeindeentwicklungskonzept erläutert.

Anschließend können sich die Teilnehmer im Rahmen eines Marktplatzes an verschiedenen Stationen informieren, mitdiskutieren und eigene Ideen einbringen.

Zwischen dem 12. und 30. November findet zusätzlich das Zukunftsatelier statt. Bürger können dort – vor Ort im Rathaus oder online unter https://oberreichenbach.gemeinde-entwickeln.de – weitere Ideen und Anregungen zur Gemeindeentwicklung einreichen.

Für die Bürgerbefragung wurden rund 2700 Fragebögen versandt. Das Gemeindeentwicklungskonzept „Oberreichenbach 2040“ basiert auf einem bereits im Januar gefassten Grundsatzbeschluss des Gemeinderats.

Ziel ist es, gemeinsam mit sämtlichen Einwohnern, dem Gemeinderat und der Verwaltung eine tragfähige Entwicklungsstrategie für die Kommune zu entwickeln.

Fünf Schwerpunkte Der Fragebogen wurde in fünf Themenschwerpunkte gegliedert. Neben der Lebensqualität, Wohnraum und Ortsbindung wurde auch Wert auf Infrastruktur und Mobilität gelegt. Aber auch die Wahrnehmung der Gemeindeverwaltung, der Informationszugang oder auch digitale Angebote stehen auf dem Prüfstand. Beleuchtet werden soll ebenso die Gemeindeentwicklung Oberreichenbachs mit der Priorisierung der 48 Angebotsfelder von Einkauf und Betreuung bis hin zu Umwelt und Verkehr.