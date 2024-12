Was von den Bauern-Protesten übrig geblieben ist

Versammlung in Haigerloch-Stetten

1 Am 18. Dezember 2023 loderte zwischen Kühlem Grund und Owingen an der B 463 das erste Mahnfeuer. Es war der Auftakt zu vielen Protestaktionen der Landwirte. Foto: Kost

Erst stille Mahnfeuer, dann Kundgebungen und lange Traktor-Demos auf den Straßen. Mit der geplanten Streichung des Agrardiesel begannen vor einem Jahr die Bauernproteste. Wie sieht heute das Fazit aus?









Es ist 20 Uhr, das Vereinsheim des Fischervereins Stetten ist gut gefüllt. An zwei langen Tischreihen sitzen junge und ältere Haupt- und Nebenerwerbslandwirte in gespannter Erwartung, darauf was ihnen drei Frauen zu berichten haben.