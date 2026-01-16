Versammlung in Bräunlingen: Hansel haben neuen Gildenmeister

Stefan Hummel gibt sein Amt nach 17 Jahren an Oliver Gehringer ab. Die Gruppen der Gilde blicken aufs Jahr zurück und auf die Bräunlinger Fasnet 2026.
17 Jahre war Stefan Hummel Gildenmeister der Hanselgilde, in der alle historischen Gruppen der Bräunlinger Narrenzunft Mitglied sind. Jetzt legte er sein Amt in die jüngeren Hände von Oliver Gehringer. Für Hummel gab es viele Dankesworte: Für viele Jahre an der Spitze der Gilde und für seinen Einsatz für den Zusammenhalt der Gruppen gebühre ihm viel Lob.