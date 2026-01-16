Versammlung in Bräunlingen: Hansel haben neuen Gildenmeister

Stefan Hummel gibt sein Amt nach 17 Jahren an Oliver Gehringer ab. Die Gruppen der Gilde blicken aufs Jahr zurück und auf die Bräunlinger Fasnet 2026.

17 Jahre war Stefan Hummel Gildenmeister der Hanselgilde, in der alle historischen Gruppen der Bräunlinger Narrenzunft Mitglied sind. Jetzt legte er sein Amt in die jüngeren Hände von Oliver Gehringer. Für Hummel gab es viele Dankesworte: Für viele Jahre an der Spitze der Gilde und für seinen Einsatz für den Zusammenhalt der Gruppen gebühre ihm viel Lob.

Pascal Molitor wurde zum Stellvertreter des neuen Gildenmeisters gewählt und Leon Hepting zum neuen Jugendwart der Gilde. Einen Einblick in das närrische Geschehen 2025 gaben die Rückblicke der einzelnen Gruppenleiter.

Gildenmeister Oliver Gehringer lobte die gute Gemeinschaft der Gruppen und erinnerte an einige Höhepunkte der Fasnet im vergangenen Jahr. Roman Murr ging als neuer Oberhansel auf die Termine der großen Hanselgruppe ein, und Boris Dold berichtete unter anderem über die Hexenfeuer der Urhexen.

Natalie Müller-Rozier erzählte von den Blumennarren, und beim Bericht von Bertram Heine waren die Böller der Stadtwehr fast zu hören. Über die Aktionen der Trommler informierte Lukas Zirlewagen, und vom Zunftrat wusste Benny Fritzsche Lustiges zu erzählen. Anja Vogt gehört seit Kurzem zum Zunftrat.

Zum Narrentreffen nach Stockach

Termine und die Einteilungen der närrischen Gruppen bei den Umzügen, dem Zunftball und am Fasnetmentig standen bei der Vorschau von Oliver Gehringer im Mittelpunkt. Darunter der Besuch beim Narrentreffen in Stockach am 24. und 25. Januar.

Ehrungen

Geehrt wurden langjährige Mitglieder: Fünf Jahre dabei sind Ringo Amann, Leonie Dieterle und Maurice Reichmann; 20 Jahre Markus Brugger, Philipp Dold, Manuel Fritsch, Thomas Hutmacher, Sebastian Schobel, Daniel Stöckel und Christoph Hauser.

Am Ende dankte Zunftmeister Christian Müller der Hanselgilde für ihr großes Engagement mit Herzblut für die Bräunlinger Fasnet. Er lobte den guten Zusammenhalt der Gildengruppen und hob den Einsatz für die historische Fasnet hervor.