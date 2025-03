Im Sportheim auf dem „Alten Berg“ fanden gleich zwei Versammlungen statt, bei denen der FC Grosselfingen sowohl auf das vergangene Jahr zurückblickte als auch einen Ausblick auf die kommenden Projekte und Ziele gab.

Zunächst hatte der Förderverein des FC Grosselfingen das Wort. Karolin Krauter, Vorstand des Vereins, gab einen Überblick über die aktuelle Mitgliederzahl, die sich auf 49 beläuft.

Gleichzeitig ergriff sie die Gelegenheit, um neue Mitglieder zu werben und legte Anmeldungsformulare aus. Im Rahmen der Versammlung wurden außerdem Wahlen abgehalten. Karolin Krauter wurde in ihrem Amt als Vorstand bestätigt, ebenso wie Jan Ruff, der als Kassierer wiedergewählt wurde.

Anschließend begrüßte Uli Lenhart die Versammlungsteilnehmer. In seiner Rede blickte Lenhart auf die Entwicklungen im Bereich Bau und Organisation im vergangenen Jahr zurück. Besonders in Erinnerung blieb der Umstand, dass aufgrund eines Defekts an einem Kabel vorübergehend nur drei statt vier Flutlichter zum Einsatz kamen.

Ein Mitternachtsturnier ist in Planung – Termin wird noch bekanntgegeben

Mattthias Beck von der Abteilung Tennis, stellte ebenfalls Pläne für die kommenden Monate vor. So wird erneut das Vatertagsevent stattfinden, und es ist ein Mitternachtsturnier geplant, dessen Termin jedoch noch nicht festgelegt wurde.

Die Abteilung vermeldet derzeit einen großen Zulauf bei den Jugendlichen, so dass das Trainerteam mit insgesamt acht Übungsleitern gut aufgestellt ist.

Im Bereich der Fußballjugend gab es ebenfalls Neuigkeiten. Jugendleiter Marco Dehner präsentierte das neu erarbeitete Jugendkonzept, das sich um fünf zentrale Säulen dreht, die darauf abzielen, die Begeisterung für das Fußballspiel bei jungen Menschen zu wecken. Dehner hofft, sein Trainerteam in diesem Jahr weiter vergrößern zu können und erwartet eine weitere Steigerung der Anzahl an Jugendlichen, die sich dem Fußballspiel anschließen. Besonders im Bambini-Bereich verzeichnet man einen erfreulichen Zuwachs an begeisterten Spielern. Über Plakate, die sowohl im Kindergarten als auch in der Schule aushängen, erhofft sich der Verein eine noch größere Resonanz.

In der Mannschaft herrscht ein tolles Klima

In der Bezirksliga Zollern / Schwarzwald läuft es derzeit für den FC Grosselfingen ausgesprochen gut. Dieses positive Klima hat auch die Trainer der ersten Mannschaft, Fabio Pflumm und Micha Fuoß, dazu bewogen, weiterhin als Trainer der ersten Mannschaft tätig zu bleiben. Kevin Schneider hat nach vielen erfolgreichen Jahren beim FC Grosselfingen entschieden, seine Karriere als Trainer und Spieler zu beenden.

Das Ergebnis der Wahlen

Zu den Wahlen des Tages zählten der Finanzvorstand Uli Lenhart, der Pressevertreter Andreas Dehner, der Jugendleiter Marco Dehner, der Verantwortliche für den Internetauftritt Maximilian Schwabenthan sowie der Leiter für Bau und Organisation Tim Schmid. Alle Kandidaten wurden bestätigt und werden ihre Ämter weiterhin ausüben.