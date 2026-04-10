Versammlung des Fördervereins: Was die Schäden an der Scheune für den Fehrenbacherhof in Hofstetten bedeuten

Am Fehrenbacherhof in Hofstetten stehen aufwendige Sanierungen an. Vor allem Schäden an der Scheune stellen große finanzielle Herausforderungen dar.
Die Mitglieder des Fördervereins Fehrenbacherhof trafen sich im evangelischen Kirchsaal zur Hauptversammlung. Vorsitzender Helmut Vollmer berichtete von seiner Funktion als Kümmerer. So musste die Heizung instandgesetzt, Sitzsäcke gereinigt und neu befüllt sowie verschiedene Beschädigungen behoben werden. Auch um die Dunstabzugshaube in der Küche, um die Brandschutztüren und um Abluftfilter in den Sanitärräumen kümmerte er sich. Zudem wurde die Windrose im Asphalt erneuert, gab er bekannt.