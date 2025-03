Versammlung der Ortsgruppe VS: DLRG baut die Ausbildung weiter aus

Versammlung der Ortsgruppe VS

1 Zahlreiche Ehrungen gab es bei der Jahreshauptversammlung der DLRG Villingen-Schwenningen. Foto: DLRG

Ein zentrales Thema bei der Hauptversammlung der DLRG Ortsgruppe VS im Rettungszentrum in der Schwenninger Neuffenstraße war die Ausbildung. Außerdem ging es in der Versammlung um die Wasserrettung.









Vorsitzender Felix Kremelic berichtete zunächst über die Höhepunkte des Vereinslebens, darunter das erfolgreiche Vatertagsfest und die Teilnahme an der Kulturnacht 2024. Er dankte insbesondere den ehrenamtlichen Helfern, ohne die die Ortsgruppe nicht in der Lage wäre, so viele Stunden ehrenamtlich tätig zu sein, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.