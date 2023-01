1 Nicht nur bei Kern-Liebers sind es unruhige Zeiten: Bei den Göppinger Saxonia-Töchtern wird derzeit gestreikt. Foto: IG Metall

Auf einer Mitgliederversammlung der IG Metall wurden die Vorstellungen der Geschäftsführung von Kern-Liebers zum Thema Ergänzungstarifvertrag diskutiert.















Link kopiert

Schramberg-Sulgen - Auf der Versammlung der Mitglieder der IG Metall bei Kern-Liebers am Dienstag dieser Woche berichtete Georg Faigle über die Gespräche vom 12. Januar mit der Geschäftsführung. Faigle fasste die Arbeitgeberposition so zusammen: "Unbefristete Laufzeit eines neuen Ergänzungstarifvertrags. Dadurch dauerhafte Absenkung der Sonderzahlungen." Im Gegenzug verspreche die Geschäftsführung Investitionen von jährlich vier Millionen Euro und eine mögliche Produktion von Brennstoffzellenkomponenten am Standort Schramberg. Auch wolle die Geschäftsführung über eine Standort- und Beschäftigungssicherung verhandeln. Darüber informierte die IG Metall am Donnerstag alle Beschäftigten mit einem Aushang im Betrieb.

Um ein Gefühl zu bekommen, was der Arbeitgeber fordere, erinnerte Faigle an die tiefen Einschnitte bei den Sonderzahlungen aus dem Geschäftsjahr 2020/21: So etwas schwebe der Geschäftsführung vor, diesmal jedoch dauerhaft.

Strategie gefordert

Faigle gab im Aushang auch einzelne Stimmen aus der Mitgliederversammlung wieder: "Seit mehr als 20 Jahren sind die Probleme da. Es gibt keine Besserung", "Arbeitgeber muss endlich seine Hausaufgaben machen", "Von mir kriegt die Geschäftsführung nichts mehr", "Müssen wir einen eventuellen Beschäftigungsabbau durch die Verzichte selbst bezahlen?", "Wir brauchen eine klare Strategie und Perspektive" und "Wir brauchen mehr Informationen, um beurteilen zu können, was dahinter steckt", sind einige Beispiele aus Faigles Zusammenstellung.

Experte analysiert Geschäftsentwicklung

Die Antwort auf die letztere Forderung hat die IG Metall bereits in Angriff genommen: Auf der Mitgliederversammlung hatte Carsten Czeppel, Experte der IG Metall für die wirtschaftliche Analyse von Kern-Liebers, über die bisherige Geschäftsentwicklung des Unternehmens seit Beginn des Ergänzungstarifvertrags im Jahr 2020 bis zum Geschäftsjahr 2021/22 referiert. Faigle berichtet auch über die nächsten Schritte: Um die aktuelle wirtschaftliche Lage von Kern-Liebers besser einschätzen zu können, wird Czeppel nach Beauftragung durch die Geschäftsführung auch diese begutachten. Auf einer zweiten Mitgliederversammlung am 14. oder 15. Februar wird er die Ergebnisse vorstellen. Dann werde auch darüber abgestimmt, ob die IG Metall einen neuen Ergänzungstarifvertrag verhandeln soll oder nicht.

Von der Geschäftsführung heißt es auf unsere Anfrage hin: "Interne und laufende Vorgänge im Unternehmen kommentiert Kern-Liebers nicht in der Öffentlichkeit."