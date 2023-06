In den vergangenen Monaten hatten Themen wie die neue Alarmordnung für Unmut in der Friesenheimer Feuerwehr gesorgt. Nun bat Kommandant Thomas Manach bei der Hauptversammlung der Gesamtwehr um Unterstützung für den eingeschlagenen Weg.

Es kehrt langsam Ruhe ein in die Freiwillige Feuerwehr Friesenheim. „Trotz positiverer Entwicklungen haben wir es leider noch nicht geschafft, alle Unstimmigkeiten innerhalb der Feuerwehr zu klären“, so Kommandant Thomas Manach. An den für Unmut sorgenden Themen wie der neuen Alarm- und Ausrückeordnung arbeite seit November eine 20-köpfige Arbeitsgruppe – besetzt aus jeweils vier Feuerwehrangehörigen jeder Abteilung. Noch vor den Sommerferien sollen die Ergebnisse vorgestellt werden, so Manach.

Führungskreis wurde teilweise neu besetzt

Intensiver soll auch an der internen Organisationsstruktur gearbeitet werden. Nachdem der Führungskreis teilweise neu besetzt wurden, habe ein Klausurabend stattgefunden, um die vergangenen Geschehnisse, die Emotionen in den Abteilungen und das künftige Miteinander gemeinsam sensibel anzugehen, führte Manach aus. Nur gemeinsam ließen sich vorurteilsfrei, im gegenseitigen Respekt und Vertrauen die Themen der Zukunft gestalten. Er bat alle Mitglieder um Rückhalt und Unterstützung für den eingeschlagenen Weg.

Foto: Bohnert-Seidel

Der stellvertretende Kommandant Fabian Steppacher blieb in seiner Rede ein Werber um den eingeschlagenen Weg: Ein gegenseitige Akzeptanz und ein abteilungsübergreifendes Miteinander wirke sich positiv auf alle Abteilungen aus. Doch er erwähnte auch, dass den 156 Angehörigen der Wehr nur 48 Sitzplätze in den Löschfahrzeugen sowie 43 Sitzplätze in den weiteren Fahrzeugen zur Verfügung stünden. Das bedeute ein Defizit von 65 Sitzplätzen. Dies erfordere gezieltes Alarmieren und Fingerspitzengefühl bei Nachalarmierungen und Personalnachforderungen. Dies sei ein weiterer Bestandteil des abteilungsübergreifenden Einsatztrainings der Führungskräfte.

Bürgermeister Erik Weide lobt die Wehr

Laut Steppacher haben die Wehrleute einen sehr guten Ausbildungsstand, auch dank vieler Lehrgänge. Mit zwölf Fahrzeugen sei man sehr gut ausgestattet, doch ein wendiges Führungsfahrzeug für den Bereitschaftsdienst sei erforderlich, so Steppacher. „Der Brandschutz in Friesenheim wird in hervorragender Weise aufrecht erhalten“, betonte Bürgermeister Erik Weide. Den Bedarfsplan habe die Gemeinde wegen Neuerungen in der Führungsstruktur bewusst erneut auf Eis gelegt: „Es wäre verkehrt gewesen, im Haurucksystem die nächste Kuh aufs Eis zu schieben.“ Laut Weide werde man 2024/25 nochmals damit beschäftigen.

Info: Die geehrten Feuerwehrleute

Gemeindeehrungen:

Bandschnalle in Bronze: Eva Gaiser. Bandschnalle in Silber: Thorsten Junker. Bandschnalle in Gold: Matthias Göbbels, Katrin Keller, Mike Riesterer. Bandschnalle in Gold, Sonderstufe 25 Jahre Jugendarbeit: Martin Althauser. Gemeindemedaille Bronze für 20 Jahre aktiver Dienst: Manuel Himmelsbach, Katrin Keller. Gemeindemedaille Silber, 30 Jahre aktiv: Mathias Holzenthaler, Thomas Kirn, Marco Lippmann. Gemeindemedaille Gold, 40 Jahre aktiv: Reiner Graupe. Bandschnalle, 40 Jahre Zugehörigkeit: Martin Buttenmüller, Arnold Finner, Joachim Horne, Roland Mieth. Bandschnalle, 50 Jahre: Peter Fühner. Bandschnalle, 75 Jahre: Karl Bieler.

Landesehrungen:

Ehrenzeichen, Land Baden-Württemberg, Bronze 15 Jahre aktiver Dienst: Thorsten Junker, Jonas Liedel, Marcel Rottler. Ehrenzeichen, Land BW in Silber, 25 Jahre aktiv: Michael Göbbels, Michael Hahn. Ehrenzeichen, Land BW in Gold, 40 Jahre aktiver Dienst: Reiner Graupe.