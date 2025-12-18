Versammlung der FDP: Liberale planen Umstrukturierung

Die Mitgliederversammlung des FDP-Ortsverbands Gutach/Oberes Kinzigtal stand vor allem im Zeichen der Neustrukturierung des benachbarten Ortsverbands Mittleres Kinzigtal. Dennoch galt es, die üblichen Regularien abzuarbeiten, wobei Kassierer Jürgen Kaspar über die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben informierte und von einem kleinen Überschuss in der Kasse berichtete. Vorsitzende Susanne Heinzmann lobte die konstruktive Zusammenarbeit im Vorstand. Man freute sich, mit Heidi Brohammer ein junges neues Mitglied begrüßen zu dürfen. Sie wolle sich politisch engagieren, und habe sich intensiv mit der Parteienlandschaft auseinander gesetzt. Den finalen Ausschlag für die FDP gab eine Wahlkampfveranstaltung Christian Lindners in Offenburg. Er habe sie durch seine Authentizität und seine rhetorischen Fähigkeiten überzeugt, führte sie aus.

Richard Vogt (Kreisverband) ging auf die Probleme im Ortsverband Mittleres Kinzigtal ein. Dieser erstreckt sich von Zell über Nordrach, Oberharmersbach, Gengenbach und Biberach bis nach Berghaupten. Man habe es nicht geschafft, diesen neu aufzustellen. Nun standen verschiedene Möglichkeiten zur Diskussion. Eine Auflösung wolle man in jedem Fall vermeiden, so Vogt. Dennoch müsse etwas passieren, um die Mitglieder zu halten. Ursprünglich war vom Kreisverband die Version favorisiert worden, den Ortsverband Gutach/Oberes Kinzigtal zu teilen und Haslach, Mühlenbach, Hofstetten und Steinach dem OV Mittleres Kinzigtal zuzuschreiben. Das wurde von der Versammlung jedoch als nicht zielführend empfunden. Auch vor dem Hintergrund, dass Heinzmann ankündigte, im kommenden Jahr nicht mehr als Vorsitzende zur Verfügung zu stehen, sprach man sich nach intensiver Diskussion dafür aus, die Ortsverbände Gengenbach und Berghaupten in den OV Offenburg zu integrieren und einen großen „Ortsverband Kinzigtal“ von Hornberg bis Nordrach zu gründen.

„Wir wären dann deutlich breiter aufgestellt, und könnten die Arbeit auf mehrere Schultern verteilen“, so Heinzmann. Karl-Heinz Blum gab allerdings zu bedenken, dass dann die Historie des starken Ortsverbands Gutach/Oberes Kinzigtal zu Ende ginge. Aufgrund der Tatsache, dass man dann im großen Ortsverband mit Martin Aßmuth, Benedikt Eisele und Carsten Erhardt drei Bürgermeister in den Reihen habe, die die FDP auch überregional gut vertreten können, stand man diesem Einwand jedoch eher gelassen gegenüber. Außerdem gehe die Tendenz eher zu größeren Einheiten, als aus der sowieso schon kleinen eine noch kleinere zu machen.

Richard Vogt wird nun dieses Stimmungsbild als Vorschlag mit in den Kreisvorstand nehmen und man wird zu gegebener Zeit die Mitglieder über das Ergebnis informieren und dann die neuen Strukturen, vorausgesetzt diese werden befürwortet, in einer Mitgliederversammlung beider Ortsverbände beschließen. Zum Schluss stellte sich mit Udo Zahn noch der Landtagskandidat des Wahlkreises vor und es entwickelte sich eine lebhafte politische Diskussion zur aktuellen Lage im Land.

Die Ortsverbände

Zum FDP-Ortsverband Mittleres Kinzigtal gehören folgende Gemeinden: Biberach, Gengenbach, Nordrach, Oberharmersbach, Zell. Im Ortsverband Oberes Kinzigtal-Gutachtal befinden sich Fischerbach, Gutach, Haslach, Hausach, Hofstetten, Hornberg, Mühlenbach, Oberwolfach, Steinach, Wolfach.