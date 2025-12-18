Versammlung der FDP: Liberale planen Umstrukturierung

Bei der Mitgliederversammlung des FDP-Ortsverbands Gutach/Oberes Kinzigtal stand die Zukunft der Parteistrukturen im Fokus. Diskutiert wurde über neue Zuschnitte der Verbände.
Die Mitgliederversammlung des FDP-Ortsverbands Gutach/Oberes Kinzigtal stand vor allem im Zeichen der Neustrukturierung des benachbarten Ortsverbands Mittleres Kinzigtal. Dennoch galt es, die üblichen Regularien abzuarbeiten, wobei Kassierer Jürgen Kaspar über die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben informierte und von einem kleinen Überschuss in der Kasse berichtete. Vorsitzende Susanne Heinzmann lobte die konstruktive Zusammenarbeit im Vorstand. Man freute sich, mit Heidi Brohammer ein junges neues Mitglied begrüßen zu dürfen. Sie wolle sich politisch engagieren, und habe sich intensiv mit der Parteienlandschaft auseinander gesetzt. Den finalen Ausschlag für die FDP gab eine Wahlkampfveranstaltung Christian Lindners in Offenburg. Er habe sie durch seine Authentizität und seine rhetorischen Fähigkeiten überzeugt, führte sie aus.