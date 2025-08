Was für ein verrücktes Pokalspiel: Sieben Tore, eine verspielte 3:0-Führung und jede Menge Emotionen. Am Ende zog der VfB Bösingen nach einem 4:3-Sieg in die dritte Runde ein.

WFV-Pokal, 2. Runde: VfB Bösingen – FC 07 Albstadt 4:3 (3:0). Da war Musik drin – ein Vorgeschmack auf die bald beginnende Runde. Und als Belohnung für die Bösinger gab es den Einzug in die dritte Runde: Am Mittwoch, 13. August, trifft man auf eigenem Platz auf den Verbandsligisten FC Rottenburg.

Die Gastgeber starteten energiegeladen in die Partie, beherrschten das Geschehen und erspielten sich bereits in den ersten 30 Minuten mehrere hochkarätige Chancen durch Julian Schneider (5.) und Torsten Müller (11., 12.). Auf der Gegenseite köpfte Albstadts Armin Maier nach einer Ecke wuchtig an den Pfosten (18.).

Der (Tor-)Knoten platzte in der 30. Minute: Nach einem herrlichen Solo über den rechten Flügel legte Julian Schneider quer, und Marius Müller bugsierte die Kugel zum 1:0 über die Linie. Die Gastgeber blieben am Drücker und hätten durch einen Müller-Kopfball direkt nachlegen können – doch 07-Schlussmann Ian Leutenberger lenkte sensationell über die Latte.

Zur Pause ist eigentlich schon alles klar

Kurze Zeit später war er allerdings machtlos: Noah Kimmich sorgte nach einer Ecke im zweiten Versuch für das 2:0, nachdem der Ball zunächst an den Pfosten prallte (36.). Und kurz vor der Pause schien die Partie bereits entschieden, als Leon Schlosser über die linke Seite vorbereitete und Flavio Ippolito zum 3:0 vollendete (41.).

Doch was dann in der zweiten Hälfte passierte, sorgte für Erstaunen: Albstadt zeigte Moral und Kampfgeist, während der VfB den Faden verlor. Nach einem Eckball landete ein Chipball bei Neuzugang Stefan Fischer, der den aufspringenden Ball über Ron Armbruster hinweg zum schnellen 3:1-Anschluss ins Netz setzte (49.). Armin Maier verpasste das nächste Tor (58.), ehe Fischer mit einer schönen Flanke Tamer Masur bediente, der auf 3:2 verkürzte (60.).

In Durchgang zwei geht’s hin und her

Nun ging es hin und her: Marius Müller legte für Ippolito auf – doch der jagte den Ball völlig freistehend aus zehn Metern an die Latte (65.). Kurz darauf vergab er auch eine Eins-gegen-eins-Situation gegen Leitenberger. Und das sollte sich rächen: In der 76. Minute foulte Schlosser Fischer an der Grundlinie im Strafraum – Elfmeter. Levin Moser verwandelte sicher zum 3:3.

Das sagt Bösingens Trainer Peter Leopold

Bösingen drohte, das Spiel aus der Hand zu geben, fand aber fünf Minuten später die passende Antwort: Adi Dobricean spielte einen Zuckerpass auf Müller, der zum 4:3 traf (81.). In der Nachspielzeit handelten sich die Gäste zwei unnötige Platzverweise ein, die zu Sperren führen werden.

Bösingens Trainer Peter Leopold resümierte das Weiterkommen:„Wir hätten die Partie schon zur Pause mit zwei, drei Toren mehr klar entscheiden müssen. Dann glitt uns alles aus der Hand – aber ein Kompliment an die Jungs, dass sie nach dem 3:3 weitergemacht und wir am Ende noch gewonnen haben.“

VfB Bösingen: Armbruster - Jochem, Le. Schlosser, Kimmich, Wulle, Dobricean, Ippolito (77. Be. Bantle), Greisser, Schneider (90.+3 Bj. Bantle), Ma. Müller, To. Müller.

FC 07 Albstadt: Leitenberger - Simon (87. Juned), Akbaba, Güngür, Fischer, Matur, Banda (37. Mazrekaj), Maier, Bacher, Moser, Farkas (88. Crincoli).

Schiedsrichter: Luca Storz (Empfingen).

Tore: 1:0, 4:3 Marius Müller (30., 81.), 2:0 Noah Kimmich (36.), 3:0 Flavio Ippolito (41.), 3:1 Stefan Fischer (49.), 3:2 Tamer Matur (60.), 3:3 Lewin Moser (76./Elfmeter), 4:3 Müller (81.).

Zuschauer: 150.

Bes.: Rote Karte für Maier (Umschubsen) und Gelb-Rot für Akbaba (Meckern) – beide Albstadt (90.+2).