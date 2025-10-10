„Verrohung der Sitten“: Sportgericht Nordschwarzwald schlägt Alarm – zu Recht?

Allein die ersten beiden Bezirkspokalrunden lösten 22 Sportgerichtsurteile aus: Der Fußballbezirk Nordschwarzwald zeichnet ein düsteres Bild von der Situation auf den Sportplätzen.
„So kann das nicht weitergehen“, schreibt Robert Trautwein in einem offenen Brief an alle Vereine im Fußballbezirk Nordschwarzwald. Und dabei nennt der Vorsitzende des Sportgerichts des Bezirks eine erschreckende Zahl: Allein im Bezirkspokal soll es nach den ersten beiden Runden zu 22 Urteilen gekommen sein. „Ein außergewöhnlich hoher Wert, der Anlass zur Sorge gibt. Zudem bereitet eine zunehmende Verrohung der Sitten bis hin zu Spielabbrüchen große Sorgen“, heißt es dazu in dem offenen Brief.