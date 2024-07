Verregnete Freibad-Saison: So stark sind die Besucherzahlen in Lahr, Seelbach und Ettenheim eingebrochen

So stark sind die Besucherzahlen in Lahr, Seelbach und Ettenheim eingebrochen

1 Sommertage, an denen das Lahrer Terrassenbad gut besucht war, gab es 2024 bisher selten. Foto: Baublies

Viel Regen, kühle Temperaturen und wenig Lust aufs Schwimmen: Die Freibadbetreiber haben sich die Saison bislang anders vorgestellt. Sonnige Sommerferien könnten die Besucherzahlen aber noch retten, ergibt eine Umfrage unserer Redaktion.









Link kopiert



So viel los wie an den sonnigen letzten Tagen war im Lahrer Terrassenbad in diesem Jahr selten. Die Becken waren voll, vor der Kasse bildete sich eine lange Schlange. Gibt es berechtigte Hoffnung, dass die Freibadsaison nicht komplett ins Wasser fällt oder sind solche Tage nur ein Tropfen auf dem heißen Stein? Unsere Redaktion hat sich in den Freibädern der Region umgehört.