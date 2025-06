Erste Übung am neuen EGT-Gebäude in St. Georgen

1 Atemschutzgeräteträger „retteten“ mehrere Personen aus dem stark verrauchten Gebäude. Foto: Stephan Hübner Die Feuerwehr probte erstmals am neuen Gebäude der EGT in St. Georgen.







Am Montag hielt die Stadtwehr erstmals eine Übung am neuen EGT-Gebäude in der Bahnhofstraße ab. Grundsätzlich stehe man solchen Übungen positiv gegenüber, so Erik Hagel, Geschäftsführer EGT Energie, und Lukas Holzer, Leiter Stromnetze. Man könne froh sein, die Feuerwehr zu haben.