Verpuffung im Ölofen: Feuerwehr rettet Frau aus verrauchter Wohnung in Balingen

Eine Verpuffung im Ölofen war der Grund für einen Einsatz der Balinger Feuerwehr am Sonntagnachmittag. Eine Frau war in ihrer verrauchten Wohnung eingeschlossen.
Es regnete in Strömen als die Feuerwehr am späten Sonntagnachmittag in die Balinger Talstraße ausrückte. Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr Balingen – sie wurden um 17.06 Uhr alarmiert – eingetroffen sind, hieß es, dass eine Frau noch in der verrauchten Wohnung des Mehrfamilienhauses eingeschlossen ist. Also wurde nachalarmiert und die Einsatzabteilung Endingen und die Führungsgruppe kamen hinzu, wurden jedoch nicht gebraucht, wie Balingens Gesamtkommandant Florian Rebholz erklärte. Von der Balinger Wehr waren 25 Mann im Einsatz, die Leitung hatte Roland Merz.