Verpflichtung im Landratsamt Balingen: Der neue Kreistag kann jetzt loslegen

1 So schaut er aus, der neue Kreistag. Alle anwesenden Mitglieder haben sich zum Gruppenbild aufgestellt. Ganz rechts steht der Landrat. Foto: Maier

Landrat Günther-Martin Pauli hat die Mitglieder des neuen Gremiums am Montagabend per Handschlag verpflichtet.









Zur 12. konstituierenden Sitzung des Kreistags seit 1973 – dem Jahr der Kreisreform – bekam jedes Mitglied eine junge „Echte Mehlbeere“ geschenkt – auf fruchtbare Zusammenarbeit. „56 unterschiedliche Köpfe“, so Landrat Pauli in seiner Rede, „bedeuten Diskussionen, Meinungsverschiedenheiten und Auseinandersetzungen.“ Er hoffe, dass diese mit Respekt und in sportlich-fairem Miteinander ausgetragen würden. Pauli gratulierte allen, „von nun an die Zukunft des Zollernalbkreises mitgestalten zu können“.