Verpflichtung des Nagolder OB: Landrat weiß Nagold „in guten Händen“

1 Stehende Ovationen gab es für Jürgen Großmann nach dessen Verpflichtung im Kubus. Foto: Thomas Fritsch

Die Promi-Dichte am Montagabend im Nagolder Kubus war hoch. Regierungspräsidentin, Bankbosse, die Kreisspitze, zwei Ehrenbürger – und dazu noch der gesamte Gemeinderat. Denn die Verpflichtung des Oberbürgermeisters wurde im Rahmen einer Gemeinderatssitzung vollzogen.









Nagold und sein Oberbürgermeister sind schon eine Hausnummer in der Region. Da wunderte es auch nicht, dass zur Verpflichtung des Nagolder Stadtoberhaupts Jürgen Großmann in seine dritte Amtszeit gehörig Prominenz aus Politik und Wirtschaft in den Nagolder Kubus gekommen war – und jede Menge nette Worte für das wiedergewählte Stadtoberhaupt übrig hatte.