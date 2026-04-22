Verpackungssteuer in Freiburg: IHK und Gastro ziehen Bilanz – einmal musste sogar die Polizei kommen

Streitpunkt Verpackungssteuer: Nun hat die IHK eine Umfrage vorgelegt, in der zahlreiche Freiburger Betriebe von Umsatzrückgängen und schlimmerem berichten.
Auch nach mehr als 100 Tagen kommt die Freiburger Verpackungssteuer „nicht aus den Schlagzeilen“, wie Alwin Wagner, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Südlicher Oberrhein, am Dienstag sagte. Seine Kammer hatte in die Sevgin Bäckerei und Konditorei in der Nähe des Freiburger Hauptbahnhofs eingeladen, um eine erste Bilanz nach 111 Tagen Verpackungssteuer zu ziehen.