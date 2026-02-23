Verpackungssteuer in Freiburg: IHK kritisiert kommunalen Alleingang und lobt Mehrweg-Plan am Bahnhof

Die Verpackungssteuer in Freiburg für Diskussionen. Die IHK hofft dabei auf eine Evaluierung – und lobt gleichzeitig das Mehrweg-Pilotprojekt der Bahn im Hauptbahnhof.
Sie ist seit dem 1. Januar in aller Munde: die Verpackungssteuer in Freiburg. Durch die Zusatzabgabe auf Einweg-Artikel wie zum Beispiel To-Go-Becher soll der Müll in der Stadt reduziert werden. An der Umsetzung jedoch gibt es schon seit der Einführung Kritik. „Jubel kriegen wir nicht mit“, sagt Alwin Wagner, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Südlicher Oberrhein, zu den Rückmeldungen von den Mitgliedsbetrieben.