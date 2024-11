Pop-up Galerie in der Schramberger Kunstszene

6 Zu den ausgestellten Werken gehört die Skulptur „Aufwecken. Grenzgänge“ von Ulrike Balkau. Foto: /Rainer Langenbacher

Fünf Künstler und fünf Elemente ihrer Werke sind nun bis zum Jahresende an einem geschichtsträchtigen Ort zu erleben.









Zur Vernissage am Freitag folgten gut 60 kunstinteressierte Besucher der Einladung in die Pop-up Galerie an der Steige 2.