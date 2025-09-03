Vernissage in Weil am Rhein: Gastausstellung im Stapflehus

Der Kunstverein Weil am Rhein lädt den kleinen aber sehr innovativen Kunstverein Oberwelt aus Stuttgart ins Stapflehus ein.

Vier Künstler aus dem Kunstverein Oberwelt haben je wiederum vier Kunstschaffende eingeladen, mitzumachen. Gezeigt werden acht verschiedene Positionen. Zu sehen sind sehr unterschiedliche Medien. Vereint werden die Werke durch einen kritischen Blick auf gegenwärtige gesellschaftspolitische Fragen. Die Ausstellung „Zu Gast“ im Stapflehus, Bläsiring 10, beginnt am Freitag, 5. September, ab 19 Uhr mit der Vernissage und einer Einführung von Kurator Andreas Frick vom Kunstverein Weil am Rhein.

Der Verein Oberwelt zeichnet sich durch eine große Offenheit allen Kunstgattungen gegenüber aus. Seit drei Jahrzehnten organisiert er in den vereinseigenen Räumen in der Reinsburgstraße 93 in Stuttgart Ausstellungen, thematische Veranstaltungen und Diskussionen.

Der Austausch steht dabei immer im Mittelpunkt. Die Ausstellung im Stapflehus folgt dieser Idee des Austauschs.

Die Werke sind nicht einer bestimmten Thematik untergeordnet, sondern zeigen eine Vielfalt von künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten und Sprachen. Viele der gezeigten Arbeiten haben einen politischen oder gesellschaftskritischen Hintergrund.

Der Eintritt ist frei. Die Finissage ist am Sonntag, 19. Oktober, von 15 bis 17 Uhr.

Vom 20. bis 29. November 2026 ist ein Gastspiel des Weiler Kunstvereins in der Stuttgarter Oberwelt geplant.