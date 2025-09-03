Vernissage in Weil am Rhein: Gastausstellung im Stapflehus

Der Kunstverein Weil am Rhein lädt den kleinen aber sehr innovativen Kunstverein Oberwelt aus Stuttgart ins Stapflehus ein.
Vier Künstler aus dem Kunstverein Oberwelt haben je wiederum vier Kunstschaffende eingeladen, mitzumachen. Gezeigt werden acht verschiedene Positionen. Zu sehen sind sehr unterschiedliche Medien. Vereint werden die Werke durch einen kritischen Blick auf gegenwärtige gesellschaftspolitische Fragen. Die Ausstellung „Zu Gast“ im Stapflehus, Bläsiring 10, beginnt am Freitag, 5. September, ab 19 Uhr mit der Vernissage und einer Einführung von Kurator Andreas Frick vom Kunstverein Weil am Rhein.