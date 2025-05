1 Mit einem Künstlergespräch zwischen Jürgen Knubben (links) und Franziskus Wendels (rechts) wurde die Ausstellung im Forum Kunst eröffnet. Foto: Siegmeier Franziskus Wendels sorgt im Bürgersaal in Rottweil mit seinen Arbeiten für verblüffende Aha-Erlebnisse und macht neugierig auf mehr.







Link kopiert



Schon vor dem Bürgersaal in Rottweil, wo es sonst Hörl-Kunst, Bücher und Co. in der kleinen Nische zu sehen gibt, versperrt ein schwerer Vorhang die Sicht und macht neugierig.