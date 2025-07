Vernissage in Rheinfelden: Wachsen und Werden

Vernissage in Rheinfelden

1 Sonja Keppler, Lenita Claassen und Constanze Raach freuen sich über das große Interesse an der neuen Ausstellung „growing structure“ in der Galerie Haus Salmegg. Foto: zVg/Stadt Rheinfelden Die Künstlerinnen Constanze Raach und Sonja Keppler stellen aktuell in der Galerie Haus Salmegg in Rheinfelden aus.







Sie sind keine Unbekannten und es ist auch nicht die erste gemeinsame Ausstellung. Beide Künstlerinnen verbinden in ihren Arbeiten Strukturen, Prozesse des Wachsens und Werdens, des Veränderns und Verflechtens auf ganz individuelle Weise. Im Ausstellungsraum treten Raachs Bilder und Kepplers Skulpturen miteinander in Interaktion und erzeugen eine besondere Spannung. Dass die Kunstwerke dabei zum Nachdenken anregen und Diskussionen anstoßen, zeigten am Eröffnungsabend die angeregten Gespräche der Gäste.