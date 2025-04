Vernissage in Hechingen: „Vis-à-vis“ – Eutinger Künstler führen in ihre Schaffenswelt ein

„Vis-à-vis“ – Eutinger Künstler führen in ihre Schaffenswelt ein

Vernissage in Hechingen

1 Mit einer sehr gut besuchten Vernissage wurde die Ausstellung „Vis-a-vis“ in der Villa Eugenia eröffnet. Foto: Morlok

Das Künstlerehepaar Martina und Wolfgang Hehl präsentierte bei der Vernissage in der Villa Eugenia in Hechingen am Sonntag ihre Arbeiten – darunter Bilder und Skulpturen.









Zu einer vielbeachteten Vernissage trafen sich am Sonntagnachmittag Kunstinteressenten und Künstler aus der gesamten Raumschaft in den Galerie-Räumen der Villa Eugenia. Der Förderverein, an diesem Sonntag vertreten durch Angelika Kalchert und Udo Bürkle, hatte das im Eutinger Ortsteil Göttelfingen lebende und arbeitende Künstlerehepaar Martina und Wolfgang Hehl eingeladen, um einen Querschnitt ihrer Werke zu präsentieren.