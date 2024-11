Vernissage in Gutach: Erste Ausstellung für „Rockstar“ Reiß

Vernissage in Gutach

1 Andreas Schätzle (von links) und Nico Schiele vor dem dem Museum Hasemann-Liebich als Dauerleihgabe überlassenen Reiß-Gemälde „Heimwärts“ Foto: Dorn

Dem Schwarzwälder Postkartenmaler Fritz Reiß widmet das Gutacher Hasemann-Liebich-Museum noch bis zum 2. März eine eigene Sonderausstellung. Dabei verwirklichte Kurator Andreas Schätzle ein ganz eigenes Projekt, das 2021 inspiriert wurde.









Link kopiert



Mit einer Vernissage wurde am Sonntag die Ausstellung um den Schwarzwälder Postkartenmaler Fritz Reiß im Hasemann-Liebich-Museum eröffnet. Kurator Andreas Schätzle hielt eine Eröffnungsrede, die in puncto Verve und Leidenschaft ihresgleichen suchte. So äußerten sich zumindest viele Besucher beim anschließenden Rundgang durch die Ausstellung.