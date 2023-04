Vernissage in Ettenheimmünster

1 Künstler Günter Walter (links) im Gespräch mit interessierten Vernissage-Besuchern Foto: Decoux

Mit gegenstandslosen Zeichen-Linien regt Günter Walter die Kunst des Sehens an. Aktuell stellt der Künstler seine neuesten Werke in der Galerie von Linda Treiber in Ettenheimmünster aus.









Schon seit mehr als 40 Jahren hat sich der 1943 geborene Maler und Zeichner Günter Walter aus Wittnau bei Freiburg besonders Linien und deren Konstruktionen verschrieben – weg von einer Gegenständlichkeit. Sie haben keine andere Bedeutung als sich selbst und entziehen sich deshalb weitgehend herkömmlichen Bildinterpretationen.

Filigrane Abstände und unterschiedliche Intensitäten

Oft geht es bei Walter „nur“ um waagerechte oder senkrechte Striche, häufig parallel angeordnet. Entfernt erinnern sie etwa an maschinenlesbare Strichcodes, wie man sie auf allen Warenverpackungen findet. Bei Walter symbolisieren sie natürlich keine Zahlen, sondern wirken durch unterschiedliche, filigrane Abstände und Intensitäten: Wie mit dem Lineal gezogen, dennoch mit kleinen Intensitätsunterschieden. Diese und andere Strukturen führt Walter teils statt mit Blei- auch mit Buntstiften in wechselnden hellen, zarten Pastelltönen aus. Ebenso zum genauen Betrachten reizen vernetzte Quader und Rechtecke, die etwa in parallele Säulen versetzt unregelmäßig empor wachsen. Einen statische Regeln gewohnten Maurer würde das wohl zum Entsetzen treiben – obwohl auch bei Walter optische Gleichgewichte zu herrschen scheinen.

Andere Grafiken verlassen ein streng vertikal-horizontales Schema. Da geht es gelegentlich auch mal mit zusätzlichen Diagonalen zu: Dennoch erfolgt dies ebenfalls nicht figürlich, sondern subtil schlicht, abstrakt das Betrachter-Auge anregend, mit oder ohne dezente Farbgebungen.

Künstler stellt bundesweit und international aus

Bereits als junger Schüler hatte Walter Lust verspürt, Künstler zu werden – noch ohne damals zu wissen, was das bedeutet. Folgerichtig wurde er nicht nur Nürnberger Akademiestudent und später Kunsterzieher zum ersten Broterwerb, sondern auch frei schaffender Künstler – bis heute mit Leidenschaft im Wittnauer Atelier. Seine Werke stellt er bundesweit und gelegentlich auch international aus.

Zu besichtigen ist die Günter-Walter-Ausstellung in der Galerie Linda Treiber noch bis zum 31. Mai nach Anmeldung unter Telefon 07822/54 64.