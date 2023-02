Vernissage in der Festhalle

1 Walter Sekinger stellt seit 45 Jahren seine Kunswerke in Kippenheim aus. Foto: Decoux

Die Eidos-Ausstellung in der Kippenheimer Festhalle ist eröffnet. Noch bis 12. März gibt es dort vielfältige Kunstwerke zu bestaunen. Einen Fokus hat Organisator Walter Sekinger auf Bäume gelegt – als Mahnmal für Wachstum und Fruchtbarkeit.









Malerei, Zeichnungen, Holz- und Keramikarbeiten sind bis 12. März in der Festhalle Kippenheim ausgestellt. Eidos heißt die Gruppe, die seit 45 Jahren in Kippenheim ihre Kunst zeigt. Am Sonntag wurde die Ausstellung mit Musik der Ruster Gruppe „Handg’machd“ eröffnet.

Handgemacht ist auch alles, was in der alten Festhalle ausgestellt ist. Bürgermeister Matthias Gutbrod freute sich über die Vielfalt, die es zu sehen gibt und vor allem wieder über die Veranstaltung an sich, die zwei Jahre pausieren musste. Für alle Künstler war die Zeit eine große Durststrecke. „Wir holen jetzt alles nach“ sagte Gutbrod und wünschte den Künstlern eine erfolgreiche Ausstellung. Natürlich können die Werke käuflich erworben werden.

Walter Sekinger aus dem Schuttertal organisiert die Eidos-Ausstellung seit 45 Jahren. Seine Arbeiten haben eine große Strahlkraft. Viele Menschen hat Sekinger zum Zeichnen und Malen gebracht. Fünf Schülern aus seinen Malkursen bietet die Ausstellung ebenfalls eine Plattform, um ihre Kunst der Öffentlichkeit zu präsentieren. Sekinger ist zudem der letzte aus der ehemaligen Eidos-Gruppe, die mit acht Mitgliedern vor 45 Jahren gegründet wurde und die seitdem jährlich in der Festhalle Kippenheim ausgestellt hat.

Rückblick auf 1970er- und 1980er-Jahre

Sekinger selbst zeigt einen Rückblick mit Werken aus den 1970er- und den 1980er-Jahren. Darunter sind unter anderem die Tahiti-Bilder in Öl, Kupferstiche, Zeichnungen, Gouachearbeiten mit dem Titel „Militarismus, Eierköpfe und Ratten überleben“, aber auch gedrechselte Holzarbeiten und Keramikarbeiten. Der vielseitige Künstler präsentiert auch erstmals seine vor zwei Jahren entstandene Baumreihe. Es sind mehrere Ölbilder aus Pappelsperrholz mit verschiedenen Bäumen vom Hörnleberg, Kandel, Löcherberg oder Braunhörnle.

Foto: Decoux

Eine Leidenschaft für Bäume hat Walter Sekinger seit seiner Kindheit. Auch auf den vielen Zeichnungen hat er Bäume verewigt. Lithografien, zu denen ihn absterbende Bäume auf dem Schauinsland inspirierten, sollen Mahnmal dafür sein, dass Bäume etwas Lebendiges und ein Symbol für Leben, Wachstum und Fruchtbarkeit sind. „Das ist das größte Geschenk an die Menschen“, sagt Sekinger. Der Versuch, Waidbuchen so lebendig wie möglich zu zeichnen, ist Sekinger ebenfalls gelungen.

Gastkünstler

Auch die Gastkünstler zeigen in Kippenheim eine bunte Vielfalt an gegenständlicher und abstrakter Kunst. Mitwirkende Künstler in diesem Jahr sind Birgitta Bahner, Rolf Billian, Richard Ciesielski, Anne Fischer, Reinhold Gerber, Marga Herrmann, Eva Maria Kaiser, Rainer Knoll, Edeltraud Kunzer, Gabi Melzer, Doris Overink, David Rinkenauer, Brigitte Steinert und Julia Woitt.