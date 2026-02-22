Vernissage in Albstadt: Vanessa Sprio – Spektakel auf Farbe, Tanz und Musik

Vanessa Sprio stellt in der Technologiewerkstatt Albstadt großformatige Werke aus. Zur Vernissage am 6. März kommen junge Musiker und Breakdancer.
Eines ist sicher: Am Freitagabend, 6. März, um 19.30 Uhr wird es in der Technologiewerkstatt in Tailfingen nur so sprühen vor Musik, Tanz und Farbenreichtum. Kultur und Kunst ziehen dort ein, wo sonst nüchterne Technik in die Zukunft voranschreitet. Zwar nicht weniger kreativ und auch oft mit jungen Akteuren, aber doch irgendwie anders. Die wunderbare Verbindung von Kunst und Technologie entstand just beim Stadtfest im vergangenen Jahr. Im vergangenen Sommer kam die Idee auf, die großformatigen Gemälde von Vanessa Sprio könnten in Tailfingen die kahlen, weißen Wände zieren.