Vernissage in Albstadt: Vanessa Sprio – Spektakel auf Farbe, Tanz und Musik

Eines ist sicher: Am Freitagabend, 6. März, um 19.30 Uhr wird es in der Technologiewerkstatt in Tailfingen nur so sprühen vor Musik, Tanz und Farbenreichtum. Kultur und Kunst ziehen dort ein, wo sonst nüchterne Technik in die Zukunft voranschreitet. Zwar nicht weniger kreativ und auch oft mit jungen Akteuren, aber doch irgendwie anders. Die wunderbare Verbindung von Kunst und Technologie entstand just beim Stadtfest im vergangenen Jahr. Im vergangenen Sommer kam die Idee auf, die großformatigen Gemälde von Vanessa Sprio könnten in Tailfingen die kahlen, weißen Wände zieren.​

Lange ließ sich die 39-Jährige nicht bitten, die zwar in Straßberg wohnt, aber in Albstadt wirkt. Hier gibt sie Kurse an der Musik- und Kunstschule (MuKS), hier unterstützt sie das Citymanagement bei Projekten, hier hat sie beispielsweise den Busbahnhof und den Kindergarten St. Josef optisch verschönert. Und nicht nur in Ebingen sorgte Vanessa Sprio für ein positives Lebensgefühl quasi im Vorbeigehen. Auch das alte Olga-Hospital in Stuttgart erfuhr ein Facelift der besonderen Art durch die Künstlerin.

„Es ist schön, mit Kindern zu arbeiten“

„Es ist schön, mit Kindern zu arbeiten“, erklärt die Dreifachmama und bietet jungen Künstlern deshalb bei der Vernissage ein Podium, da sie der Überzeugung ist: „Jugend gehört ab und zu auf die Bühne.“ Deshalb gibt es bei der Ausstellungseröffnung auch ganz besondere Einlagen. Dafür sorgt zum einen die Breakdance-Crew freesouls aus Stuttgart, „eine fantastische Gruppe talentierter Akrobaten, Breakdance mit viel Herzblut“, so Vanessa Sprio. „Deren Förderverein setzt sich für Kinder und Jugendliche, insbesondere aus sozial schwachen Familien, ein. Mit viel Liebe und Einsatz wurde die freesouls-Crew von Gründer Dhafer Mokni aufgebaut, die mittlerweile in ganz Deutschland als Breaking-Nachwuchs und durch ihre Motivationssprüche auf Social Media bekannt ist“, erklärt die Künstlerin ihre Wahl.

Außerdem treten zwei junge Pianisten aus Albstadt auf, die Vanessa Sprio durch die MuKS kennt. Jonas und Fabiano sind beide zwölf Jahre alt und kennen sich schon seit dem Kindergarten. Musik verbinde sie heute noch und deshalb sei es schon immer ihr Traum gewesen, einmal zusammen aufzutreten, erklärten die beiden Musiktalente gegenüber der freien Kunstdozentin.

Vanessa Sprio schätzt Farbe und Licht, weil sie die Herzen der Menschen berühren will

Man darf also gespannt sein, was die jungen Leute auf die Beine stellen werden. Auf alle Fälle wird es mitreißend und ansprechend sein. So wie die ausgestellten Bilder, die vor allem eines bewirken sollen: den Menschen Freude bereiten. Das will Vanessa Sprio mit ihrer Kunst erreichen. Keine versteckte Botschaft, sondern anderen Glücksgefühle und Energie geben. Das sagt die Frau, die in ihrer Jugend schon wusste, dass man alle Seiten des Lebens, ob Liebe oder Schmerz, kennen und über den Tellerrand hinausblicken muss, um die Menschen zu berühren.

Vanessa Sprio schätzt Farbe und Licht, weil sie die Herzen der Menschen berühren will. Sie will etwas Lebensbejahendes mitgeben und mit den Appetithäppchen der Vernissage, wenn begabte, junge Leute für einen alles andere als langweiligen Abend sorgen werden, zeigen, wie schön es sein kann. Wie wichtig das alles für die Seele ist und für eine Identitätsfindung. Das wahre Leben ist die Inspiration für die großformatigen Gemälde von Vanessa Sprio. Sie sieht sich mit ihrer Kunst als Dienstleister und will vermitteln, wie schön das Handwerk der Malerei ist. „Ein Bild ist wie ein Fenster“, erklärt die Künstlerin und wird deshalb viele in das Technologiezentrum integrieren.

Auch Vanessa Sprio hat ihre Jugend in Stuttgart verbracht

Mit ihr gemeinsam stellt Patricia Elaine Oakley aus Stuttgart aus, die dort Kunst und Modedesign studiert hat, in London geboren wurde und jamaikanische Wurzeln hat. Auch Vanessa Sprio hat ihre Jugend in Stuttgart verbracht, obwohl sie in Backnang geboren wurde. Die Ausstellung läuft unter dem Titel „Black & White & LIGHT“ noch bis zum 4. April. Die Kunstwerke können auch käuflich erworben oder als Auftragsarbeiten geordert werden. Mit dem Erlös aus den Einnahmen an der Abendkasse werden die jungen Akteure des Abends gefördert.