Weihnachten in Schramberg „Menschheit kann jubeln und aufatmen“

Bei den Kirchengemeinden in Schramberg und Lauterbach waren die Gottesdienste an Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag gut besucht. Auftakt waren meist Krippenspiele. In den Abendgottesdiensten und am ersten Feiertag war viel Musik angesagt. Und auch vom Rathausturm herab erklangen bereits an Heiligabend weihnachtliche Weisen.