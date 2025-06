Reichlich Farbe und Kreativität in die Bitzer Amtsstube bringen eine Vielzahl von Kunstwerken – geschaffen haben sie 35 Hobbykünstler des Kunstkreises Albstadt, die zur Vernissage in das Rathaus geladen haben.

Die Ausstellung im Rathaus Bitz ist bereits die dritte seit Bestehen des Arbeitskreises. Der Rundgang durch das Haus und die Büroräume könnte kaum vielfältiger sein. Beachtlich fallen die verschiedenen Techniken und die Bandbreite der Themen aus, mit welchen die Künstler die Betrachter ihrer Kunstwerke konfrontieren.

Farbenfrohe Akzente füllen das Bitzer Rathaus mit Leben

Angesichts der Tatsache, dass es sich hierbei um Menschen mit den unterschiedlichsten Talenten handelt, die in ihrer Freizeit diesem Hobby nachgehen, kann man nur staunen. Da finden sich Ölbilder neben Aquarellen, Linolschnitte neben Farbschnitten, Acrylwerke neben Pastellen.

Bei der Trauung Bilder hängen? – In Bitz geht sogar das

Bürgermeisterin Raphaela Gonser freute sich sichtlich über die farbenfrohen Akzente in den Büroräumen, die das Haus mit Leben füllen, vom Untergeschoss bis ins Trauzimmer. Wolfgang Wiebe lobte das unkomplizierte Prozedere während der Aufhängung der Bilder. Er habe es noch nie erlebt, dass während einer Trauung Kunstwerke aufgehängt werden konnten und die Gäste mit Interesse das Geschehen verfolgen.

Wolfgang Wiebe (hinten links) und sein Kunstkreis haben viele Anhänger. Foto: Ulrike Zimmermann

Sein Dank galt auch dem Rathausteam für die Unterstützung. Monika Bertrand, die seit zwölf Jahren Unterricht bei Wolfgang Wiebe nimmt, erinnerte sich gern an die holprigen Anfänge ihrer „Malkarriere“: von den ersten Versuchen auf einem Klappstuhl im Donautal bis hin zum Abzeichnen eines Schafes auf der Weide beim gemeinsamen Wandern. Dass dabei Wolfgang Wiebe das Schaf festhalten musste, wurde lautstark honoriert.

„Der Clou Theme“ sorgt für passende Stimmung im Bitzer Rathaus

Überhaupt war eine Gemeinschaft unter den Hobbykünstlerinnen und Künstlern zu spüren, die weit über ein freundliches Miteinander hinausgeht. Der Austausch der Gleichgesinnten endet nicht in Wiebes Atelier, sondern wird bei einer jährlichen gemeinsamen Reise, bei der die Malutensilien natürlich nicht fehlen dürfen, vertieft.

In diesen Rahmen passte dann auch die musikalische Umrahmung perfekt. Jasmin Petznik und Christine Heinl hatten mit ihren Klarinetten nicht nur einen feierlichen Auftakt im Gepäck, sondern ließen mit „Der Clou Theme“ richtig Stimmung aufkommen. Aus der Taufe gehoben worden war der Kunstkreis Albstadt im Mai 2024 – anfangs mit Wiebes ehemaligen Schülern der Albstädter Jugendmusikschule. Wieso ehemalig?

Keine Vertragsverlängerung? Dann wird eben ein Kunstkreis gegründet

Seit der Gründung der Kunstabteilung an der Albstädter Musikschule im Jahre 1996 war der Albstädter Künstler Wolfgang Wiebe als Dozent mit dabei. Im September 2023 wechselte die Musik- und Kunstschule unter das Dach des Albstädter Kulturamtes – Wiebe und die Musik- und Kunstschule trennten sich.

Daraufhin gründete er den Kunstkreis Albstadt im Mai 2024, in der Wiebes ehemalige Schüler eine neue Heimat fanden. Seitdem entdecken sie an zweieinhalb Tagen in der Woche miteinander künstlerisch die Welt und pflegen soziale Kontakte.

Inzwischen gehören mehr als 45 Mitglieder aus der ganzen Region dem Kunstkreis an. Sie alle bilden ein vielfältiges Potpourri an kreativen Schaffen.

Kunstfreunde dürfen gern während der Öffnungszeiten des Bitzer Rathauses die Werke betrachten – einige von ihnen gibt es zu kaufen.