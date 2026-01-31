Vernissage im Horber Kloster: Die Ortszeit-Ausstellung startet mit einem „Knacks“

Eigentlich lief bei der Ortszeit-Vernissage alles wie geplant: Musik, Reden und große Kunst. Bis ein unglücklicher Moment mit ein bisschen Blut kurz für Aufsehen sorgte.
Ortszeit. Die Ausstellung, die zeigt, wie kreativ die Kunst der gesamten Region Nordschwarzwald ist. Eigentlich hätte alles ganz harmonisch verlaufen sollen: jazzige Saxofonklänge, konzentrierte Gesichter, Kunstwerke in ruhiger Balance. Doch bei der Eröffnung im Kunstverein Oberer Neckar im Horber Kloster erinnerte ein kurzer Moment daran, wie nah Kunst und Alltag manchmal beieinanderliegen.