Vernissage im Horber Kloster: Die Ortszeit-Ausstellung startet mit einem „Knacks“

Eigentlich lief bei der Ortszeit-Vernissage alles wie geplant: Musik, Reden und große Kunst. Bis ein unglücklicher Moment mit ein bisschen Blut kurz für Aufsehen sorgte.

Ortszeit. Die Ausstellung, die zeigt, wie kreativ die Kunst der gesamten Region Nordschwarzwald ist. Eigentlich hätte alles ganz harmonisch verlaufen sollen: jazzige Saxofonklänge, konzentrierte Gesichter, Kunstwerke in ruhiger Balance. Doch bei der Eröffnung im Kunstverein Oberer Neckar im Horber Kloster erinnerte ein kurzer Moment daran, wie nah Kunst und Alltag manchmal beieinanderliegen.

Ralf Kummer spielt jazzige Riffs und Solis auf seinem Saxofon. Die Zuschauer im großen Raum lauschen den Eröffnungsreden von Sascha Falk (Landkreis Freudenstadt) und Kuratorin Tanja Solombrino. Sie zieht den großen Bogen zwischen den Werken.

Sie sagt zur Skulptur „Miteinander“ von Sibylle Burger, die auf dem Boden platziert ist: „Glas und Edelstahl verbinden sich. Im respektvollen Zusammenspiel entsteht eine Balance.“ Knacks. Ein Kunst-Tollpatsch hat die vor ihm stehende gelbe Skulptur mit dem Fuß erwischt.

Das sind die Kunst-Trends

Ein unglücklicher Schritt, ein Augenblick der Unachtsamkeit. Es war ein Unfall. Die Beteiligten reagieren professionell und gelassen. Sibylle Burger und Susanne Gaiffi vom Horber Kulturverein sammeln gemeinsam mit Kuratorin Solombrino die Scherben ein. Letztere trägt sogar eine kleine Schnittwunde davon – ein Pflaster später ist auch das erledigt. „Das war keine Absicht“, stellt Burger klar. „Das wird jetzt ein Versicherungsfall.“

Stimmungsvoll, bis das „Krack“ kam: Saxofonist Ralf Kummer spielt feinsten Jazz hinter dem Werk „Zeichnung 08/25 autark“ von Ulrich Seibt. Foto: Jürgen Lück

Dann verkündet Kuratorin Tanja Solombrino, Kuratorin vom Pforzheimer Kulturkreis, die Sieger des Ortszeit-Preises der Baugenossenschaft Arlinger: Unter großem Applaus nehmen Elke Warth und Ulrich Seibt die Siegerurkunden entgehen. Das gibt jeweils 1750 Euro. Dann verteilen sich die Besucher auf die Räume. Der Kunst-Tollpatsch ist abgehakt. Dafür redet Kuratorin Solombrino lieber über die neuesten Kunst-Trends aus der Region.

Tanja Colombrino (Mitte) kürt die Sieger des Kunstpreises: Elke Warth und Ulrich Seibt Foto: Jürgen Lück

Jonathan und Tobias performen preisgekrönt

Solombrino: „Wie ein roter Faden zieht sich durch alle Werke, dass sich die Künstler mit unbequemen Themen beschäftigen. Nicht immer schön, sondern so, um die Menschen zum Nachdenken zu bringen. Wenn man vor den Arbeiten steht, kann man sich selbst reflektieren.“

Faszinierend: Thorsten Hallescheids „Rauch und Häuser“ lässt die Landschaft in Rauchwolken verschwinden. Foto: Juergen Lueck

Die Ortszeit 2026 mit dem Motto „Freiheit“ bietet volle Vielfalt. Stickereien von Gloria Keller mit Männer-Zitaten: „Das Gehirn einer Frau ist nicht zum schöpferischen Denken gemacht.“ Düstere Schwarzweiß-Rauchwolken von Thorsten Hallscheidt. Rote Riesen-Gartenhandschuhe von Maria Pfrommer liegen auf der Erde. Auch Horber Künstler sind dabei: Kathrin Kinsler mit einem Geigenbogen sowie Albrecht A. Bopp.

Krasser Gegensatz dann im hinteren Raum bei der Ortszeit: Der Abiturient und sein Kumpel Elias Künzler performen auf dem Monitor. Tobias tanzt im Unterhemd in „Soulhouse“ durch eine Industrieruine.

Begeistern in Horb die Besucher der „Ortszeit“: Elias Künzler (links) und Jonathan Rosin mit ihrem Videoprojekt „Soulhouse“. Foto: Jürgen Lück

Kunstexpertin Solombrino: „Der Clip zeigt die Zerrissenheit zweier Ichs, die aufeinandertreffen und miteinander ringen.“ Jonathan hat dafür schon das „Beste Editing“ in Berlin geholt, Tobias für das beste Skript. Beide jungen Künstler sagen: „Man merkt, dass hier in Horb nicht viel Videokunst gezeigt wird. Wir mussten erst den Ton anmachen und die Leute animieren, den Kopfhörer aufzusetzen. Doch jetzt läuft es.“