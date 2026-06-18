Vernissage beim TC Steinach: Marcela Volk stellt im Clubheim aus

Beim TC Steinach sind aktuell ihre Fotos zu sehen. Seit 25 Jahren bekommen Künstler aller Art hier die Gelegenheit, ihre Werke der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Unter dem Motto „Tennis trifft Kunst“ stellt in diesem Jahr Marcela Volk ihre Fotografien im Clubheim des TC Steinach aus, wie der Verein mitteilt. Offiziell eröffnet wurde die Ausstellung mit einer Vernissage. Helmut Bächle begrüßte im Namen des Vorstands die zahlreichen Gäste, die musikalische Umrahmung oblag Doris Schmid mit ihrer markanten Stimme. Der Tennisclub Steinach bietet seit 2001 Hobbykünstlern der Region die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Und bis auf die Coronazeit wurden jedes Jahr interessierte Künstler gefunden.

„Wir haben Hobbykünstlern schon eine Plattform geboten, da war das noch gar nicht üblich“, wird Horst Koller in seiner Rückschau zitiert. Dieses Jahr werden die Bilder von Marcela Volk ausgestellt.

Verein bietet seit 2001 Plattform für Künstler

Sie ist mit dem TC Steinach eng verbunden, spielte lange selbst aktiv Tennis und bekleidete mehrere Vorstandsposten. Volk fotografiere schon seit ihrer Kindheit leidenschaftlich gerne. In der Coronazeit habe sie den Schwarzwald sowie Sonnenauf- und -untergänge für sich entdeckt. Über ihren Whatsapp-Status habe sie sich eine kleine Fangemeinde aufgebaut, die sie mit ihren neuesten Bildern erfreue. Sei es auf dem Weg von oder zur Arbeit oder gezielt gewählten Motiven beim Lothardenkmal, ihrem Lieblingsmotiv. „Wenn was G’scheits dabei rauskommt, wird’s halt gepostet“, fasste Koller zusammen.

Dabei dürfe die nachträgliche Bearbeitung allerdings nicht fehlen. Künstlerische Freiheit werde großgeschrieben und so könne ein Bild auch mal kitschig unecht wirken. Bei einem Fotowettbewerb des Ortenau-Tourismus habe sie 2025 mit ihrem Bild „Blick über den winterlichen Schwarzwald“ den fünften Preis gewonnen. Jetzt freue sie sich, im Tennis-Clubhaus ihre Lieblingsbilder zeigen zu dürfen.

Sehr beliebt waren bei der Vernissage laut der Pressemitteilung die Bilder in Postkartengröße, die mit dem Hinweis auf eine Spende mitgenommen werden konnten. So wurden am Ende 170 Euro für die Stiftung Eigensinn in Freudenstadt (siehe Info) gesammelt, die Kinder in schwierigen Lebenslagen unterstützt.

Die Spenden gehen an

Die Stiftung Eigensinn in Freudenstadt ist eine gemeinnützige Einrichtung für benachteiligte Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis Freudenstadt. Sie bietet unter anderem soziale Gruppenarbeit, Gewaltpräventionsangebote, Elternkurse, und Selbstbehauptungstrainings an.