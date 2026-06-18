Vernissage beim TC Steinach: Marcela Volk stellt im Clubheim aus

Beim TC Steinach sind aktuell ihre Fotos zu sehen. Seit 25 Jahren bekommen Künstler aller Art hier die Gelegenheit, ihre Werke der Öffentlichkeit zu präsentieren.
Unter dem Motto „Tennis trifft Kunst“ stellt in diesem Jahr Marcela Volk ihre Fotografien im Clubheim des TC Steinach aus, wie der Verein mitteilt. Offiziell eröffnet wurde die Ausstellung mit einer Vernissage. Helmut Bächle begrüßte im Namen des Vorstands die zahlreichen Gäste, die musikalische Umrahmung oblag Doris Schmid mit ihrer markanten Stimme. Der Tennisclub Steinach bietet seit 2001 Hobbykünstlern der Region die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Und bis auf die Coronazeit wurden jedes Jahr interessierte Künstler gefunden.