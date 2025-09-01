Vermüllung in Weil am Rhein: „Im Kränzliacker“ gilt absolutes Halteverbot

Zugeparkte Straße und jede Menge Unrat: Damit soll nun Schluss sein. Die Stadt Weil am Rhein greift durch.

Müll soweit das Auge reicht: Dagegen wird nun im Kränzliacker in Friedlingen vorgegangen. Für Abhilfe soll ein absolutes Halteverbot sorgen, teilte die Stadt Weil am Rhein mit. So waren es doch hauptsächlich Fahrer von kleineren Lastwagen und Lieferwagen, die hier über mehrere Tage parkten, übernachteten, und dabei ihren Müll und andere unschöne Hinterlassenschaften am Straßenrand liegen ließen.

Die Problematik gibt es seit einiger Zeit. Und auch die Stadtverwaltung hatte sich dieser sprichwörtlichen Sauerei angenommen. Das Rechts- und Ordnungsamt sowie die Verkehrsabteilung hatten Kontakt zu verschiedenen Beteiligten aufgenommen und Gespräche geführt. Unter anderem wurde mit einem Lebensmittelmarkt vereinbart, dass dieser sich um die Reinigung in diesem Bereich kümmern sollte. Diese Vereinbarung funktionierte indes nur für kurze Zeit.

Die Anwohner machten immer wieder auf das erhöhte Müllaufkommen aufmerksam. Auch weitere Hinterlassenschaften, Fäkalien etwa, lagen immer wieder am Straßenrand. Maßnahmen gegen dieses grobe Fehlverhalten konnten bisher keine ergriffen werden. So fehlte den Mitarbeitenden des Gemeindevollzugsdienstes, die sich immer wieder ein Bild der Lage machten, die rechtliche Grundlage, um das längere Parken an dieser Stelle zu verwarnen.

Das ändert sich nun: Denn die untere Straßenverkehrsbehörde hat für die Straße Im Kränzliacker ein absolutes Haltverbot angeordnet. Damit soll dieser Missstand behoben werden.

Dass die Straße regelmäßig – gerade an Wochenende – von Lieferwagen und kleineren Lastwagen zugeparkt wird, soll damit der Vergangenheit angehören. Genauso wie das Hinterlassen jeglichen Unrats von dort übernachtenden Fahrzeuglenkern.