Vermüllung in Weil am Rhein: „Im Kränzliacker“ gilt absolutes Halteverbot

Zugeparkte Straße und jede Menge Unrat: Damit soll nun Schluss sein. Die Stadt Weil am Rhein greift durch.
Müll soweit das Auge reicht: Dagegen wird nun im Kränzliacker in Friedlingen vorgegangen. Für Abhilfe soll ein absolutes Halteverbot sorgen, teilte die Stadt Weil am Rhein mit. So waren es doch hauptsächlich Fahrer von kleineren Lastwagen und Lieferwagen, die hier über mehrere Tage parkten, übernachteten, und dabei ihren Müll und andere unschöne Hinterlassenschaften am Straßenrand liegen ließen.