Vermüllung in Schramberg: Kamera und Schilder gegen illegalen Müll am Schweizer-Parkplatz

1 Neue Schilder und eine Kamera sollen Müll verhindern. Foto: Stadt

In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Beschwerden über illegal abgeladenen Müll aller Art auf dem Schweizer-Parkplatz im Bereich der Glascontainer und der Kleidercontainer des DRK. Am Donnerstagmorgen hat der Bauhof der Stadt Schramberg laut Mitteilung der Stadtverwaltung nochmals aufgeräumt. Ein großes neues Schild mahnt nun, dass hier keine Lagerfläche für Müll und Grüngut ist. In Kürze wird zur Überwachung des Bereichs eine Videokamera installiert. Verbesserungen bringen soll auch die Verlegung der DRK-Kleidercontainer auf den Parkplatz in der Geißhalde, auf die nun ebenfalls ein neu angebrachtes Schild am Schweizer-Parkplatz hinweist.